Peter steht vor Sachen

Ein rund zehn Jahre altes Internetphänomen kam mir kürzlich wieder ins Gedächtnis, als meine künftige Frau mir auf das Instagram-Profil von Peter zeigte. Als „Peter in front of things“ („Peter vor Sachen“) macht er Bilder von sich, wie er vor Sachen steht. Frontal zur Kamera, die Arme herabhängend, sieht man Peter, wie er vor dem Affenfelsen in Braunschweig steht, vor einer leeren Tribüne im Eintracht-Stadion oder auch vor einem Supermarkt. „Peter in front of Lidl“ steht darunter oder auch „Peter in front of Eintracht Stadion“. Es ist in seiner Banalität so herrlich, dass ich nach Entdecken jenes Accounts eine Menge Zeit damit verbrachte. Peter tritt in große Fußstapfen, denn ich kenne das Konzept der wiederkehrenden Banalität. „Kim Jong-il Looking at Things“ heißt der Ursprung: Ein Blog, das bis Ende 2021 Propagandabilder aus Nordkorea teilte, auf denen der damalige Diktator Dinge anschaut. Kleidung und Gesichtsausdruck variieren dabei nur minimal. Was er sich anschaut, ist allerdings dermaßen banal, dass es komisch wirkt. Und die Bildunterschriften verstärken den Eindruck. „Looking At A Roasted Pig“, „Looking At Fish“ oder auch „Looking At A Glass Bottle“. Peter hat das Konzept weiterentwickelt, auf unsere Region gemünzt und weil er (mutmaßlich) kein Diktator ist, dessen Volk hungert und unterdrückt wird, darf man hier guten Gewissens zuschauen. Lieber Peter, gute Arbeit, danke!

