Besonderer Tauchgang

„Forscher finden Müll in 10.000 Meter Tiefe“ war am Dienstag ein Bericht in unserer Zeitung über einen besonderen Tauchgang der Forscher Onda und Vescovo überschrieben. Diese Forscher hatten in 10.000 Meter im Pazifischen Ozean keine besonderen Tiere, sondern Müll entdeckt. Ähnlich ging es mir im August 1990, als ich in einem kleinen U-Boot im Genfer See mit Jacques Piccard unterwegs war. Damals hatte ich auch gedacht, in 144 Meter in der Tiefe des Genfer Sees besondere Fische zu sehen. Ich wurde enttäuscht. Dort unten war eine Sandwüste, in der ich mit dem Greifarm des U-Boots herumwühlen durfte, um mir ein Mitbringsel mit an die Wasseroberfläche zu holen. Zunächst hatte ich eine Feldschlösschen-Bierdose im Greifer, denn der Genfer See war jahrelang als Müllkippe missbraucht worden. Ich ließ die Bierdose wieder fallen und hatte beim zweiten Versuch einen Ziegelstein gegriffen, den mir anschließend mein Begleiter, der bekannte Schweizer Ozeanograph und bedeutende Pionier der Tiefseeforschung, Jacques Piccard, mit seinem Messer unterschrieb. Piccard (lebte von 1922 bis 2005) hatte das U-Boot F. A. Forel entwickelt, mit welchem von 1978 bis 2005 die Schweizer Seen erforscht wurden und mit dem wir gemeinsam im See unterwegs waren. Seitdem steht der Stein auf einem Regal neben meinem Schreibtisch.

=fn?=tqbo dmbttµ#fnbjm# 0?=0fn?