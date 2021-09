Und es hat wuff gemacht

So, nun reicht’s. Wochenlang haben uns all die freundlichen Politikerinnen- und Politiker-Bilder von den Laternen herab angelächelt. Einige hingen schon arg windschief, bei anderen grübele ich noch immer über die Botschaft. Ein Plakat aber habe ich in mein Journalistenherz geschlossen. Das zweifelsfrei originellste, zumindest sehr eigenwillige Wahlplakat im Landkreis Gifhorn war exklusiv in der Samtgemeinde Brome zu finden. „Wählt die Richtige! mmm Wuff!!“ hieß es dort. Seit ich es zum ersten Mal gesehen habe, geht es mir nicht mehr aus dem Kopf. Wer mag da für sich werben? Die Tierschutzpartei? Die PARTEI? Die hat sich ja auch für eine Bierpreisbremse stark gemacht. Heißt es jetzt vielleicht „Hunde an die Macht!“? Also es hat wirklich gedauert, bis es bei mir wuff gemacht hat. Die Kollegen schließlich haben mir geholfen. Unter dem Hund hing noch ein Plakat: Bromes Samtgemeindebürgermeisterin Manuela Peckmann propagierte „Kompetenz wählen“ und neben ihr tauchte der Hund wieder auf. „Bertha“ heißt er. Also sie. Ich hätte Bertha vielleicht gewählt, so von Hundebesitzer zu Hundebesitzer. Aber nicht überall hat die originelle Idee gezündet. Vielleicht lag es an den Katzenliebhabern oder gar an denen, die eine Hundeallergie haben. Peckmann jedenfalls musste sich Wieland Bartels geschlagen geben. Der ist übrigens auch ein Hundefreund. Wuff!

