Och, haben Sie sich verkühlt? Jetzt aber Vorsicht! Vermutlich können Sie sich kaum erinnern, aber vor Corona lagen Sie öfter mal mit Triefnase (in Madames Kreisen despektierlich „Männerschnupfen“ genannt) flach. Nur gut, dass Sie die Impfung gegen Covid intus und damit die wichtigste Maßnahme für ein gutes Immunsystem ergriffen haben. Dazu 1,50-Abstand, viel Wasser und Seife, Verzicht aufs kollegiale Schweißhändchen-Schütteln, Masketragen, Homeoffice… So hatten selbst stinknormale Erkältungsviren in den vergangenen anderthalb Jahren wenig Chancen. Doch die kleinen Mistviecher sind noch da, scharren mit der Hufe, freuen sich, dass langsam wieder Leben in die Buden kommt. Und was machen wir dagegen? Richtig! Hintern hoch! Bewegen! An der frischen Herbstluft! Und was noch? Richtig! Sachen essen, die Ihre Herzallerliebste seit eh und je mümmelt: Ingwer, Nüsse, Datteln, Rote Bete, Feldsalat und dieses ganze Super-Zeug. Freiwillig oder meinetwegen erst nach märchenonkeligen Verkaufsansprachen der Lebensmittelindustrie. Neulich las ich auf der Rückseite eines völlig überteuerten Fruchtsaftgetränks: „Unsere Immun-Formel macht dich zum Superhelden.“ Das kann nur an Sie adressiert sein, meine Herren. Erinnert irgendwie an Muttis Überredungskünste, wenn es früher ums Spinatessen ging. Stimmt’s, Mister Popeye?