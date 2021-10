Neulich einen geschätzten Kollegen getroffen, zufällig auf der Straße. Wir tauschen uns smalltalkmäßig über unsere Nachwüchse aus. „Na ja“, sagt er, „Kinder darf man ja inzwischen nicht mehr sagen, da hab† ich schon ordentlich Gegenwind bekommen zu Hause.“ Oh, doch, sage ich. Kinder, auch wenn sie keine Kinder mehr sind, sind doch ein Leben lang Kinder. Erstens sowieso, weil stimmt, was Erich Kästner in die schöne Sentenz gegossen hat: „Wer erwachsen wird und kein Kind bleibt, ist kein Mensch.“ Zweitens hat das Wort eben eine Doppelbedeutung: Einerseits: kleine Leute bis 12. Andererseits: Meine Brut. Da hast du lebenslang einen Beschützerinstinkt, ein Verantwortungsgefühl, eine alles andere überschwemmende Sorge – selbst wenn sie mal Bundeskanzler, Nobelpreisträger, Multimillionär werden (also hoffentlich bald). Auch wenn die Schlaumeier von der küchenpsychologischen Ratgeber-Fraktion dich sanft ermahnen: „Du, weißt du, du musst auch loslassen können, verstehst du?“ Jetzt erstmal Umzug von einer Studenten-WG in eine andere. Wir schrubben, kutschieren geliehene VW-Busse, putzen, schleppen, streichen. Loslassen können wir, wenn wir tot sind.