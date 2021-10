Nicht länger warten

Als die Wahlplakate vor einigen Wochen an einem Wochenende aufgehängt wurden, da gab es reichlich Ärger, weil einige Parteien und Gruppierungen anderen vorwarfen, zu früh plakatiert zu haben. Nun gibt es Ärger, weil einige Plakate schon viel zu lange hängen. Allerdings gibt es auch einige Orte im Landkreis, die sind schon völlig frei von Wahlplakaten. In der Stadt Wolfenbüttel ist das leider noch nicht der Fall. Dabei sind die Bundestagswahlen und die Stichwahlen um das Amt des Bürgermeisters und des Landrates schon längst entschieden. Die Plakate bewirken also nichts mehr. Sie sind eher ein inzwischen unschöner Anblick und sollten möglichst schnell entfernt werden. Man muss auch nicht bis zum nächsten Samstag warten, wenn sowieso Stadtputztag in Wolfenbüttel ist.

