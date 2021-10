Kurioses in Aspik

Ich muss hier mal etwas gerade rücken. Eine Lanze brechen. Ich habe einen Artikel gelesen über die seltsamsten Produkte, die

man im Supermarkt kaufen kann. Klingt ja ganz amüsant. Es heißt: „In den Regalen tummeln sich einige Kuriositäten. Wir fragen uns, wer diese Artikel wirklich kauft.“ Meine Antwort: Ich!

Ich kaufe die (angebliche) Nummer 1 unter den Kuriositäten im Kühlregal – das Sülzkotelett. Falls Sie es nicht kennen: Das Kotelett ist gekocht, hat drei Löcher, von denen eins mit einer Gewürzgurke, das nächste mit einem hartgekochten Ei und das dritte mit einer Karotte gefüllt ist. Um den Geschmack abzurunden, ist das Kotelett mit einer Schicht Aspik umrahmt. Würzig, lecker, optimal zum Butterbrot.

Zugegeben, mein Mann rollte ebenfalls mit den Augen, als er in meiner Einkaufstasche jüngst ein Sülzkotelett entdeckte. Er würde es – wenn überhaupt – nur mit spitzen Fingern anfassen. Ich hingegen bin überzeugt, dass es sie gibt – die Menschen, die meinen Geschmack teilen.

Ich hätte da im Übrigen noch schmackhafte Sülzkotelett-Alternativen in petto: Russisch Ei (hartgekochte Eier in Aspik, vergraben unter Fleischsalat) und Schinkenröllchen (gekochter Schinken gefüllt mit Fleischsalat in Aspik). Lecker!

