Endlich Farbe bekennen

Alle reden von Lokalpatriotismus, aber hier handeln sie auch so: Die Balkone am Neubau im Bereich Hagenstraße/Echternplatz in Peine mit Eigentumswohnungen und Penthouses hat der Investor in den Stadt-Farben gehalten – grün und rot. Ganz schick und durchaus nachahmenswert: In der Gemeinde Vechelde, wo bekanntlich viel gebaut wird, wären es Balkone in Blau und Gelb. Das würde viele auch an einen gewissen Sportverein in Braunschweig erinnern – und die Eintracht sicherlich noch mal motivieren im Aufstiegsrennen.

