Als ich jetzt zu Bett ging, die Glieder schwer vom langen Stapfen über matschig schmatzenden Boden, das Haar noch nebelfeucht vom Sprühregen, pirschte sich lahm eine Mücke heran. Sie konnte sich kaum noch auf den Beinen halten, was sprachlich natürlich ein unmöglich windschiefes Bild ist, dem gebrechlichen Gesamterscheinungsbild dieses letzten Aggressors seiner Art aber ziemlich gerecht wird. Ich hätte sie in Zeitlupentempo niederstrecken können. Aber das wäre mir plump vorgekommen. Man muss schon ebenbürtige Gegner zur Strecke bringen. Keine versehrten Restposten des letzten Sommers. Als ich also langsam gen Schlaf wegsackte und die Mücke Mücke sein ließ, dachte ich an die wahren Plagegeister des Sommers: die Fruchtfliegen. Ihnen ist nur mit geradezu klinischer Reinheit beizukommen. Lässt du versehentlich mal einen Apfelgriepsch auf dem Schneidebrett liegen, vermehren sie sich exponentiell. Die Söhne finden mich in Sachen Fruchtfliegen hysterisch. Und räumen Schalen, Fruchtkerne, Griepsche natürlich nicht verlässlich prompt weg. Die Fruchtfliegen lachen sich derweil ins Fäustchen. „Die tun doch gar nichts“, sagen die Jungs. Was für ein belämmertes Argument! Tränensäcke tun auch nichts. Und dennoch will sie keiner haben.