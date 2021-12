Am Ende des Jahres könnte man zweierlei tun: das auslaufende Jahr Revue passieren lassen oder einen Blick aufs neue werfen. Ich tue an dieser Stelle gar nichts: Ich lehne mich in meinem Schreibtischstuhl zurück und ermutige Sie, liebe Leserinnen und Leser, es mir gleich zu tun. Wo auch immer Sie sitzen, stehen oder liegen: Atmen Sie tief durch! Schalten Sie Ihren Kopf ab und denken Sie sich an einen schönen Ort der Entspannung! Sind Sie am Meer oder in den Bergen? Einfach herrlich! Ich habe über Weihnachten ehrlicherweise genug entspannt. Ich habe mich in den vergangenen Tagen sogar ein wenig gelangweilt. Das liegt allein daran, dass es zwischen meiner Familie und mir – sagen wir’s mal so – ein kleines Missverständnis gab. Ich war felsenfest davon überzeugt, als Geschenk mindestens ein Buch zu bekommen. Damit hätte ich es mir auf dem Sofa richtig gemütlich gemacht. Alle anderen Krimis hatte ich ausgelesen und wartete fieberhaft auf Nachschub. Doch nichts. Ich bekam tolle Geschenke, ganz klar, aber eben kein Buch. Statt zu lesen, habe ich die Bastelschublade (warum basteln Kinder eigentlich ununterbrochen?) ausgemistet und den Geschirrschrank aufgeräumt. Es ist zum Heulen. An Silvester werde ich es richtig krachen lassen – mit Tischfeuerwerk und Wunderkerzen. Rutschen Sie gut rein!