Wie halten Sie es mit Bauernregeln? Geben Sie da was drauf?

Nebelgrauer Morgen, aber dann doch noch ein wenig Sonne und tolles Abendrot. Haben Sie es gesehen? Kennen Sie die Bauernregel Sie lautet: „Abendrot – Schönwetterbot.“ Wetterexperten erklären das Phänomen so: Abendrot entsteht, wenn der Himmel im Westen klar ist, es im Osten aber noch Wolken gibt und Wassertröpfchen in der Atmosphäre herumschwirren. Die Sonne strahlt sie an, durch die Streuung des Lichts erscheint der Himmel rot. Und da der Wind meist von Westen weht, vertreibt er die Wolken – und der Folge-Tag wird schön. Das ganze Spiel geht auch umgekehrt, aber das ist ein anderes Kapitel.

