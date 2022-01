Gern dabei als Herzog

Beim Altstadtfest in Wolfenbüttel soll am 21. August wieder die Geschichte der Stadt und ihrer berühmten Persönlichkeiten von Bürgern für Bürger dargestellt werden. Dazu sucht die Stadt gerade Teilnehmer für den Festumzug, wie wir vor einigen Tagen berichtet haben. Ich würde mich durchaus bereiterklären, beim Festumzug mitzumachen, – allerdings nur als Herzog und dann bitte aber nicht als Fußgänger, denn die müssen oft bei extrem heißen Temperaturen im August einen drei Kilometer langen Weg durch die City schaffen. Als Herzog in einer Kutsche mit kühlenden Getränken an Bord und dabei den Menschenmassen am Straßenrand zuwinken, das kann ich mir aber gut vorstellen.

