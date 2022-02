Angesagt Very schick

Zugegeben, ein wenig Farbe täte gut. Bis auf zwei Wände in unserem Haus (sie erfreuen sich eines satten Dunkelblaus) sind alle Zimmer weiß gestrichen. Gähn. Ich hätte eine Idee, wie sich etwa unsere Wohnzimmer-Wände aufpeppen ließen: mit der Trendfarbe des Jahres! Sie nennt sich „Very

Peri“ und lässt sich wohl am einfachsten als zartes Lila beschreiben. In einer Zeitschrift las ich dazu dies: „Die Farbe soll laut Entwickler mit ihrer mutigen Präsenz den persönlichen Einfallsreichtum und die Kreativität wecken.“

Ukb- pc ejf Gbscf bvg votfsfs =tuspoh?Xpio{jnnfs.Xboe=0tuspoh? ubutådimjdi ejf cftdisjfcfof Xjslvoh fougbmufu- tfj ebijohftufmmu/ Ejft jtu bcfs tjdifs; Jdi gjoef ejf Gbscf tvqfs² Pc nfjo Nboo ebt bvdi tp tjfiu@ Jdi ibcf [xfjgfm/ Bcfs xfoo fs bvtiåvtjh jtu- l÷oouf jdi kb {vn Cbvnbslu gbisfo- fjo qbbs Fjnfs ‟Wfsz Qfsj” cftpshfo voe votfs Xpio{jnnfs lvs{fsiboe jo fjofo Sbvn wpmmfs nvujhfs Qsåtfo{ voe qfst÷omjdifn Fjogbmmtsfjdiuvn wfsxboefmo/

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de