Als Einkäuferin und selbstberufene Trendforscherin stecke ich meine Nase regelmäßig in die Werbeprospekte diverser Supermärkte – was mir neulich übrigens heftig auf den Magen schlug. Wie ich den bunten Druckerzeugnissen entnahm, stehen uns zwei TOP-Ereignisse bevor, auf die die Händler große Stücke zu setzen scheinen – zumindest wenn wir sie nach ihren Vorstellungen begehen: DAS Football-Ereignis des Jahres und DER Tag der Liebe. Das Superbowl-Fest findet in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar statt – und wenn ich die Werbung richtig deute, hierzulande vor der Glotze und unter Einfluss von Unmengen bedenklicher Lebensmittel. Während sich die Footballspieler in den USA also bemühen, einen Touchdown nach dem anderen zu liefern, schlürfen Sie mit Madame Cola wie nix weg, werfen Zuckerwattemaschine, Popcornmaker und Schokoladenbrunnen an und hauen sich zwischendurch dragierte Erdnüsse, Chicken-Donuts und Knoblauchpizzabrot rein. Nach kurzer Schlafphase wecken Sie Ihre Liebste mit einem Schlückchen Asti Spumante, belegen herzige Frühstücksbrötchen mit Herzsalami in den Sorten Schwein oder Geflügel, und während im Ofen die Backkäse-Herzen Blasen schlagen, greifen Sie gemeinsam lustvoll in die Partybox Love-Edition von Haribo. Vermutlich werden Sie sich an diesem Montag beide krankmelden müssen, um den Rest des Valentinstags mit viel Fencheltee und wenig Liebe zu überstehen. Aber hey, man muss die Feste feiern, wie sie fallen.