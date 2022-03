Blick in den Rückspiegel gefällig? 1961. Die adrette Reporterin des Bayerischen Rundfunks schlendert hochhackig durch eine zeittypische Küchenszenerie und plaudert über die Nöte der berufstätigen Hausfrau: Weil die weniger Zeit an Spüle und Herd verbringen könne, als sie gerne würde, versuche sie das, was ihr an Zeit fehle, durch Hetzte zu gewinnen. Schlimme Sache, das, denn Hetze verderbe die Laune, gefährde den Ehefrieden, das gute Aussehen und… (ach ja!) die Gesundheit. Ein Dilemma, zumal sich Küchenarbeit nicht abschaffen lasse und es für Madame nichts Schöneres gebe, als vom Gatten für eine gute Mahlzeit gelobt zu werden. „Veto!“, möchte man reingrätschen, doch die Reporterin hat die Lösung längst parat: eine Arbeitsplatte neben Herd und Spüle. Arbeitsplatte? Echt jetzt? Nicht Arbeitsteilung? Naja, lange her, das alles... Zurück in die Gegenwart, in der uns Einbauküchen im Wert eines Autos der Klein- bis Mittelklasse versprechen, die meiste Arbeit ganz allein zu bewerkstelligen. Und das bisschen Rest-Haushalt meistert der emanzipierte Lebenspartner von heute eingedenk des Ehefriedens sowieso im Handumdrehen. Wenn man ihn lässt… Da fällt mir folgende Heldinnenanekdote einer Freundin ein, die bekannte: „Neulich habe ich mal richtig Dampf abgelassen und ihm gesagt, dass er sich mehr zu Hause einbringen muss. Dann fängt er an, den Geschirrspüler einzuräumen … und ich höre mich schon wieder sagen: Ach komm, lass! Ich mache eben schnell selber.“