Die bewusste Intuition bei TikTok

Kolumne Am Ende ist TikTok entlarvend, weil es die niederen Instinkte erkennt und triggert. Ich versuche, gegenzuhalten.

TikTok ist der Shit. Gefühlt alle nutzen es, reden drüber, finden es toll. Das neue Facebook, der Grund aus dem Instagram heute vom Foto- zum Video-Netzwerk geworden ist. Wer im Medienbereich arbeitet, der muss, selbst wenn er keinen eigenen Content dort erstellt, TikTok kennen und wissen wie es funktioniert. Also auch ich. Ich bin bei Tiktok. Und ich finde es grausam.

Denn ich bekomme dort haufenweise bunte, banale Videos gezeigt, die mich kein bisschen interessieren oder von denen ich nicht will, dass sie mich interessieren. Tanzende Menschen, seltsame Streiche, aus dem Kontext gerissene Ausschnitte aus TV-Diskussionen, teilweise AfD-Propaganda. Grauselig!

Der Algorithmus bei TikTok muss erstmal lernen

Klage ich den erfahreneren TikTok-Nutzern mein Leid, dann heißt es, dass der Algorithmus erst noch lernen muss. Bei TikTok wird offenbar extrem gut gemessen, welche Videos ich schaue, wie lange, wo ich aufhöre, durch den Feed zu scrollen, wo ich dranbleibe – und so errechnet das Programm dann, was mich interessiert und zeigt mir immer mehr von genau diesen Inhalten. Das Ziel: Ich soll dabeibleiben, wie ein süchtiger immer noch ein Video schauen und noch eins.

Nun bin ich also bei TikTok und skippe Videos, die ich dumm finde, besonders schnell weg. Es triggert mich und ich würde es schauen, aber es ist zu banal? Weiterswipen! Ein AfD-Gesicht erscheint? Schnell weg, bevor mich TikTok für nen Fanboy dieser Partei hält und mir noch mehr von deren Schmutz serviert. Tanzende Leute, auch wenns gut aussieht? Skip! Halbnackte, auch wenn ichs nett anzusehen finde? Skip!

Die Menschheit hat eine Menge niedere Instinkte

Am Ende ist TikTok entlarvend, weil es die niederen Instinkte erkennt und triggert. Schaut man sich den Content insgesamt an, dann erkennt man: Die Menschheit hat eine Menge niedere Instinkte. Ich gaukele dem Algorithmus indes vor, die nicht zu haben. Was die Software als intuitives Verhalten liest, ist (hoffentlich ausreichend) bewusst von mir gesteuert. Mal sehen, wohin das geht.

Mehr Dark Mode-Kolumnen

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de