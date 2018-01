Dschungelcamp 2018: Das ist Tina York

Dschungelcamp: Das ist Tina York

Am 19. Januar startet „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ in eine neue Staffel. Mit dabei: Tina York. In den 70er-Jahren war Tina York ein gefeierter Schlager-Star. Regelmäßig trat sie in Musiksendungen auf.

Foto: imago stock&people / imago/localpic