Luther-Musical mit 1400 Sängern

Rund 6500 Besucher werden zu der Aufführung des Pop-Oratoriums „Luther“ am 3. Februar in der Braunschweiger Volkswagen-Halle erwartet. Es ist die vorerst letzte Aufführung des Musicals, das vor etwa einem Jahr in Hannover uraufgeführt wurde und dann in mehreren deutschen Großstädten gezeigt wurde....