Pop-Band a-ha unplugged unterwegs

Stuttgart Tourauftakt in Stuttgart. Die norwegische Popband a-ha will sich ei wenig neu erfinden.

Neuer Sound, altbekannte Songs: Die norwegische Synthiepop-Band a-ha hat die Stecker gezogen und tourt erstmals mit einem Unplugged-Album durch acht Städte auch in Deutschland.

Gut 6000 Zuschauer erlebten am Dienstagabend den Auftakt in Stuttgart. Beziehungsweise "im Ländle", wie der Sänger und vermutlich ewige Frauenschwarm Morten Harket betonte - und schon allein damit die Herzen seiner schwäbischen Fans im Sturm eroberte.

A-ha servierte Hits aus 30 Jahren wie "The Sun Always Shines On TV", "Summer Moved On" oder "Forever Not Yours" rein akustisch arrangiert. Ein bisschen machte es den Eindruck, als wolle sich die Synthie-Band neu erfinden.

Morten Harket, Gitarrist Pål Waaktaar-Savoy und Keyboarder Magne Furuholmen sind grauer geworden, klar. Alle drei sind inzwischen über 55 Jahre alt, waren oft zerstritten, mehrfach getrennt. Jetzt wollen sie es aber wohl doch nochmal wissen: Im Winter unverstärkt - ab dem Sommer dann aber doch wieder wie immer: im Sound der 80er und 90er.

Und natürlich mit "Take On Me". Damit landeten die drei Norweger Mitte der 80ern ihren ersten Welthit. Das gezeichnete Musikvideo ist legendär und gilt als Wegbereiter einer damals neuen Gattung.