Enttäuschte Kandidatin tritt gegen den „Bachelor“ nach

Armer „Bachelor“. Zwei junge, attraktive Frauen kämpfen um seine Liebe. Und er hat nur noch eine Rose. „Ich muss heute ein Herz brechen“, sagt Daniel Völz (32) und scheint sich dabei so gar nicht wohl zu fühlen in seiner Haut. Aber es muss ja sein. Schließlich ist die aktuelle „Bachelor“-Staffel am...