Viele Klassiker, viele Premieren – TV-Highlights an Ostern

Der Frühling lässt auch am Osterfest immer noch auf sich warten. Da bietet sich neben Familienbesuchen und Eier suchen auch die ein oder andere Stunde vor dem Fernseher an. Wir haben uns durch das Feiertagsprogramm gewühlt und die Highlights zusammengestellt:KARFREITAG• Die Kinder dürfen an Ostern...