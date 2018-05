Künstler prangern Missstände an

Bochum Für bessere Arbeitsbedingungen an Theatern, bei Film und Fernsehen sind am Sonntag in Bochum rund 450 Künstler und Kulturschaffende auf die Straße gegangen. Kreative aus der Theater-, Film- und Fernsehbranche zogen bei der ersten „Parade der Darstellenden Künste“ mit Transparenten und Plakaten...