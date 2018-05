Harrison Ford findet "Han Solo"-Film "spektakulär"

"Star Wars"-Legende Harrison Ford (75) hat den Ablegerfilm "Solo: A Star Wars Story" über das Leben seiner Figur Han Solo gelobt. "Ich fand es spektakulär", sagte Ford der US-Show "Entertainment Tonight". "Ich könnte nicht glücklicher sein."

In dem Film, der vergangene Woche Weltpremiere in Los Angeles feierte und ab dem 24. Mai in den deutschen Kinos zu sehen ist, spielt Alden Ehrenreich den jungen Han Solo. Ford hatte die Rolle des Schmugglers in den Originalfilmen übernommen.

Der 75-Jährige überraschte seinen jungen Kollegen am Wochenende und platzte mitten in ein Interview. "Wollt ihr mich verarschen?", fragte Ehrenreich überrascht, als plötzlich Ford hinter ihm auftauchte. "Geh runter von meinem Stuhl", sagte dieser und schickte Ehrenreich aus Spaß weg.