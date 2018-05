„Sing meinen Song“: Wer Rea Garvey in Todesangst versetzt

Der steile Aufstieg ihrer Band Wir sind Helden kam für Frontfrau Judith Holofernes doch ein bisschen schnell: „Ich hatte gerade erst gelernt, wie ich meine Gitarre richtig ‘rum halte, so ungefähr“, erzählte die 41-Jährige in der jüngsten „Sing meinen Song“-Ausgabe am Dienstagabend.Weil die...