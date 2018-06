Aus für VIVA: Musiksender wird Ende 2018 eingestellt

25 Jahre nach dem Start wird der deutsche Musiksender VIVA endgültig eingestellt. Zum 1. Januar 2019 ist VIVA Geschichte, kündigte Viacom-Vermarkter Visoon am Mittwoch beim Branchenevent Screenforce Days in Köln an, wie das Branchenportal „DWDL“ berichtet.Der Musiksender, der am 1. Dezember 1993...