"Cmon": Liam Gallagher schlägt Oasis-Reunion vor

London Werden Liam und sein Bruder Noel tatsächlich wieder in einer gemeinsamen Band spielen können? Die beiden sind bekannt dafür, sich ständig in die Haare zu bekommen.

Der britische Sänger Liam Gallagher hat seinem älteren Bruder Noel eine Wiedervereinigung ihrer ehemaligen Band Oasis vorgeschlagen. Die für ihre Streitigkeiten bekannten Geschwister hatten Oasis 2009 aufgelöst.

"Erde an Noel, pass auf, ich höre, du gibst jetzt Konzerte, wo die Leute keinen Alkohol trinken können, das ist deine bislang bizarrste Aktion, ich vergebe dir und jetzt lass uns the BIG O wieder zusammenbringen", schrieb Liam in einem gewohnt großmäuligen Tweet am Donnerstag.

In einer folgenden Nachricht unterstrich der "Wonderwall"-Sänger mit einem "Cmon" (Mach schon!) seinen Vorschlag. Seit sich die einflussreiche Britpop-Band, die mit ihrem Album "(What's the Story) Morning Glory?" aus dem Jahr 1995 weltberühmt wurde, getrennt hatte, kamen immer wieder Gerüchte über eine Wiedervereinigung auf, die die Hoffnungen der Fans schürten.

Erst im September letzten Jahres hatte Liam in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur gesagt: "Ich hätte Oasis lieber als eine Solokarriere." Es mangelte seither jedoch auch nicht an brüderlichen Beschimpfungen.