Prominente nehmen Abschied von Aretha Franklin

In Gedenken an Aretha Franklin: Blumen, Luftballons und Karten vor der New Bethel Baptist Church in Detroit.

Detroit Vor zwei Wochen ist die "Queen of Soul" im Alter von 76 Jahren gestorben. Zu einer großen Trauerfeier für Aretha Franklin in Detroit haben sich viele Wegbegleiter und Stars angesagt.

Mit Auftritten von Stars wie Stevie Wonder, Faith Hill und Ariana Grande verabschiedet sich die Musikwelt am Freitag von der verstorbenen "Queen of Soul" Aretha Franklin.

Der um 10 Uhr (Ortszeit/16 Uhr MESZ) beginnende, fünfstündige Gottesdienst in einer Apostolischen Kirche in Detroit wird in den USA von Fernseh- und Radiosendern übertragen. Unter anderem werden Reden des früheren US-Präsidenten Bill Clinton, des Bürgerrechtlichers Jesse Jackson und des Singer-Songwriters Smokey Robinson erwartet, der Franklin seit Kindheitstagen kannte.

Die gefeierte Sängerin war am 16. August im Alter von 76 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben.