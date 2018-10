Panik bei Konzert von Rapper Lil Wayne

Lil Wayne in action (Archivbild).

Los Angeles Bei einem Auftritt des Rappers kam es zu einem Zwischenfall, in dessen Folge Konzertbesucher aus Angst vor Schüssen flüchteten. Einige wurden leicht verletzt. Die Polizei habe dem Veranstalter später bestätigt, dass keine Waffen im Spiel gewesen seien.

Konzertgänger sind bei einem Auftritt des US-Rappers Lil Wayne (36/"Lollipop") in Panik geraten, nachdem ein Besucher wegen angeblicher Schussgeräusche Alarm geschlagen hatte.

Mindestens ein Dutzend Menschen sei bei dem Event A3C am Sonntagabend in Atlanta leicht verletzt worden, berichtete der Sender CNN am Montag unter Berufung auf die Polizei.

Lil Wayne schrieb auf Twitter, er hoffe, jeder sei in Sicherheit. Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Dwayne Michael Carter Jr. heißt, hatte sein Set auf der Bühne abgebrochen, als Besucher fluchtartig den Konzertort verließen. Die Veranstalter sprachen am Montag von einer "Auseinandersetzung", die untersucht werde. Die Polizei habe ihnen bestätigt, dass keine Waffen im Spiel gewesen seien.

Polizeiangaben zufolge rannten Besucher nach dem Fehlalarm davon und versuchten auch, über Zäune zu klettern. Dabei hätten sich einige Schnittwunden und andere Verletzungen zugezogen.