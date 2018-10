Neue „Tatort“-Kommissarin Cornelia Gröschel tritt Dienst an

Der Dresdner „Tatort“ hat eine neue Ermittlerin. Cornelia Gröschel („Honigfrauen“) steht seit Mittwoch als Kommissarin Leonie Winkler an der Seite von Karin Hanczewski und Martin Brambach in der Elbestadt vor der Kamera, wie der MDR mitteilte. In ihrem siebten Fall mit dem Arbeitstitel „Das Nest“...