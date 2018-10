AfD-Chef Jörg Meuthen schießt bei „Anne Will“ ein Eigentor

Am Ende ist es für die CSU beinahe so schlimm gekommen, wie es von den Umfragen vorhergesagt wurde: Mit 37,2 Prozent ist die bayerische Regierungspartei bei der Landtagswahl am Sonntag mächtig abgestürzt. Nun muss ein Bündnis her, für das Ministerpräsident Markus Söder die Freien Wähler...