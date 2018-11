Jürgen Trittin erklärt bei „Anne Will“ das Ende der Volksparteien

Wer bisher dachte, dass die SPD eine Partei im Niedergang ist, hat sich offenbar getäuscht. 14 oder 15 Prozent in den Umfragen sind zwar nicht schön, aber: „Wir legen den Hebel um und zwar jetzt“. Das versprach zumindest die Parteivorsitzende Andrea Nahles am Sonntagabend bei Anne Will. Ihr...