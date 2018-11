Ein strahlender Sopran durchbricht die Todesnacht

Besteht doch noch Hoffnung? Am Ende des mehrtägigen Gedenk-Reigens unter dem Motto „Memorial“ beschloss das Staatsorchester mit Werken von Erich Wolfgang Korngold und Felix Mendelssohn Bartholdy seinen Veranstaltungszyklus in Erinnerung an die Pogromnacht vor 80 und das Ende des Ersten Weltkrieges...