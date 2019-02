Super Bowl: Alle Infos zu Datum, Anstoßzeit, Fernsehübertragung, Livestream und den Teams

Super Bowl 2019: Tom Brady, Quarterback der New England Patriots, bei einer Trainingseinheit vor dem Super Bowl am 3. Februar.

Der Super Bowl gilt als größtes Sportereignis der Welt. Über 100 Millionen Zuschauer zieht das Finale der amerikanischen Football-Liga NFL jährlich in seinen Bann. Auch in Deutschland steigt in den letzten Jahren das Football-Fieber.

Tausende Zuschauer werden am Sonntag, 3. Februar, vor dem Fernseher mitfiebern, wenn der 58. Super Bowl über die Bühne geht. Wir klären alle wichtigen Fragen zu dem Sport- und TV-Ereignis.

Wann findet der Super Bowl statt?

Wer sich den Super Bowl live ansehen möchte, muss damit rechnen, dass er am Montag, 4. Februar, etwas verschlafen zur Arbeit kommen wird. Denn das Großereignis, das in diesem Jahr im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta in Georgia stattfindet, wird zur besten amerikanischen Sendezeit ausgetragen.

Am Sonntag, 3. Februar, ist um 18.30 Uhr Ortszeit in Atlanta der Kickoff, also der Spielbeginn. Durch die Zeitverschiebung ist es in Deutschland dann aber schon Montag, 0.30 Uhr.

Ist ein Deutscher Spieler dabei?

Nein. Keiner hatte es mit seiner Mannschaft in die Play-offs geschafft. Insgesamt spielen fünf deutsche Spieler in der NFL: Markus Kuhn, Björn Werner, Kasim Edebali, Sebastian Vollmer und Mark Nzeocha.

Wo kann man den Super Bowl gucken?

ProSieben überträgt den gesamten Super Bowl live in seiner Sendung Ran NFL. Los geht’s mit der Vorberichterstattung um 22.45 Uhr. Schon ab 20.15 gibt es einen Countdown bei ProSieben MAXX.

Im Livestream wird der Super Bowl auf ran.de gezeigt. Auch DAZN überträgt das Spiel, Fans haben die Wahl zwischen deutschem und US-Originalkommentar.

Im Gegensatz zur regulären NFL-Saison ist der Super Bowl ein mediales Großereignis inklusive Halbzeitshow, vielen Analysen und Werbespots. Ein normales Football-Spiel dauert rund drei Stunden, beim Super Bowl sollte man mit rund vier Stunden rechnen.

Welche Teams spielen beim Super Bowl?

Im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta ermitteln die Los Angeles Rams und die New England Patriots den diesjährigen Super-Bowl-Champion. Die aus Boston kommenden Patriots waren bei drei der letzten vier Super Bowls dabei und holten zweimal den Pokal, die Vince Lombardi Trophy.

Für ein Team aus Los Angeles hingegen ist es der erste Einzug ins Finale seit 35 Jahren. Damals holten die dort ansässigen Raiders, die mittlerweile nach Oakland umgezogen sind, die Trophäe. Die Rams wiederum spielten zuletzt 2002 beim Super Bowl, waren damals allerdings noch in St. Louis ansässig.

Über die Finalteilnahme der New England Patriots dürften sich viele deutsche Football-Anhänger gefreut haben. Denn die „Pats“, wie das Team aus Boston genannt wird, ist eine Art FC Bayern München des Footballs.

Mit fünf Super Bowls sind sie hinter den Pittsburgh Steelers das zweiterfolgreichste Team der NFL.

Wer singt in der Halbzeit des Super Bowl?

Der Super Bowl ist weit mehr als vier mal 15 Minuten Football. Ein riesiges Ereignis ist immer die Super-Bowl-Halbzeitshow, bei der in diesem Jahr Maroon 5 spielen werden.

Ein Auftritt in der Halbzeitpause galt bisher als Ritterschlag, doch in diesem Jahr war die Suche nach einem Act schwierig. Seit Quarterback Colin Kaepernick gegen Unterdrückung von Schwarzen und Polizeigewalt demonstrierte, ist die Show ein Politikum, viele Stars sagten ab.

Mit Maroon 5 ist die Wahl nun auf eine butterweiche Popband gefallen. Die dreifachen Grammy-Gewinner aus Kalifornien stehen für tanzbaren Soul und sind mit Hits wie „This Love“, „She Will Be Loved“ und „Makes Me Wonder“ im musikalischen Mainstream verankert.

Leicht gefallen ist Maroon 5 der Entschluss nach eigener Darstellung aber nicht. „Niemand hat sich mehr Gedanken darüber gemacht als ich“, sagte Sänger Adam Levine (39) in der Sendung „Entertainment Tonight“.

„Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, und noch wichtiger: Ich habe all den Lärm um mich ausgeblendet und auf mich gehört.“ Er wolle durch seine Musik sprechen, sagte Levine in seinem bislang einzigen Interview vor dem Super Bowl.

Wer singt beim Super Bowl 2019 die Hymne?

Die Soulsängerin und siebenmalige Grammy-Gewinnerin Gladys Knight – unter anderem bekannt für ihre Lieder „Midnight Train to Georgia“ und den James-Bond-Soundtrack „Licence to Kill“ – wird in diesem Jahr die US-amerikanische Hymne singen.

Was kostet die Werbung beim Super Bowl?

Auch die Werbung ist ein großes Thema. Zum Super Bowl überbieten sich die Wettbewerber mit kreativen, neuen und originellen Spots. 30 Sekunden Werbung kosten in diesem Jahr über fünf Millionen Dollar. Insgesamt nehmen die Sender für einen Super-Bowl-Abend über eine halbe Milliarde Dollar nur an Werbegeldern ein.

Welche Werbespots laufen beim Super Bowl?

Wer sich einen der begehrten Werbeplätze gesichert hat, wird oft schon vorab bekannt. Auch dieses Jahr ist bereits einiges durchgesickert. Diese Marken werben beim Super Bowl:

Budweiser

Doritos

Bumble

Bubly

Coca-Cola

Stella Artois

Pepsi

Zwei Werbespots fielen dabei besonders auf: der von Coca-Cola und der Spot der belgischen Bier-Marke Stella Artois. Letzterer schien zunächst Hoffnungen auf eine Fortsetzung des Kultfilms „Big Lebowski“ mit Jeff Bridges zu schüren, entpuppte sich aber letztlich doch als Werbung.

Coca-Cola wiederum sendet diesmal eine politische Botschaft, die man als Kritik an US-Präsident Donald Trump verstehen könnte. Unter dem Hashtag #TogetherIsBeautiful wolle man „eine Botschaft der Einheit und positiven Einstellung“ vermitteln, sagte Stuart Kronauge, Coca-Colas Marketing-Vize in den USA laut „Horizont“.

Was kosten Super-Bowl-Tickets?

Na klar, es geht nichts über ein Livespiel. Wer noch kurzfristig ein Ticket für den Super Bowl ergattern möchte, muss allerdings tief in die Tasche greifen. Verfügbare Karten im Oberrang waren bei der Verkaufsplattform Ticketmaster unter der Woche mindestens 3000 Dollar teuer. Teilweise kosteten Karten dieser Kategorie 4700 Dollar. Direkt am Spielfeldrand auf Höhe der Mittellinie waren bis zu 22.000 Dollar fällig.

Im Vergleich sind Speisen und Getränke richtig günstig. Softdrinks (nachfüllbar) kosten zwei Dollar, Hot Dogs ebenfalls. Für ein Stück Pizza müssen die Fans drei, für ein Bier (gut 0,5 Liter) fünf Dollar hinblättern.

Auch die Flüge sind im Vergleich zu den Tickets ein regelrechter Schnapper: Für rund 650 Euro bekommt man einen Flug von Berlin nach Atlanta und zurück. Da aber auch in Atlanta viele Hotels ausverkauft sind, muss man bei den verbleibenden Unterkünften ebenfalls nochmal mehrere hundert Euro für eine Nacht auf den Tresen legen.

Was bekommt der Sieger?

Die Vince Lombardi Trophy, ein Pokal aus Sterling-Silber mit einem Materialwert von 3500 Dollar. Jeder Spieler des Siegers erhält eine Prämie von gut 118.000 Dollar. Für den Verlierer springen rund 59.000 Dollar pro Mann heraus.

Wie schaut man den Super Bowl am besten zu Hause?

Wer deutlich preiswerter das Spiel verfolgen möchte, kann es sich auf der eigenen Couch bequem machen. Auch hierfür lohnt sich Planung. Denn in vielen Supermärkten sind klassische amerikanische Super Bowl-Gerichte wie Chicken Wings oft früh am Samstag ausverkauft.

Wer gerne unter Leuten sein möchte, kann an einer der zahlreichen Super-Bowl-Partys und Public Viewings in Deutschland teilnehmen. Die größte Party steigt in der Kölner Lanxess Arena mit wohl einigen tausend Zuschauern.

In Hamburg steigt ein Public Viewing in der Edel-Optics.de-Arena. In anderen großen Städten gibt es zahlreiche Public Viewings in Kneipen und Gaststätten.

Was muss man über die New England Patriots wissen?

Der Erfolg der New England Patriots kommt nicht von ungefähr. New England hat seit Jahren eine starke Offensive und herausragende Persönlichkeiten. Das schafft Fans – auch in Deutschland. Aber wie beim FC Bayern polarisieren auch die „Pats“ die Fangemeinde. Überspitzt gesagt: Entweder man liebt sie, oder man hasst sie.

Das bekannteste Gesicht der Patriots ist zweifelsohne Tom Brady. Der Quarterback ist eine lebende Football-Legende, der die Bostoner zu dem Team machte, das sie heute sind. Vor Bradys Zeit hatte New England noch nie den Super Bowl gewonnen.

Mittlerweile ist Brady, der durch seine Ehe mit Gisele Bündchen auch ein Anwärter auf das Traumpaar der NFL wäre, 41 Jahre alt und immer noch so agil wie mit Mitte 20.

Traumpaar: Quarterback Tom Brady und Modell Gisele Bündchen sind seit 2009 verheiratet. Foto: JOHN ANGELILLO / imago/UPI Photo

Aber es gibt auch viele Gründe, nicht für die Patriots zu sein. Denn die Bostoner haben in der Vergangenheit nicht immer sportlich fair gearbeitet.

Zuletzt hatten sie im AFC Championship Game 2015, eine Art Halbfinale, den Luftdruck der Bälle manipuliert. Die Fans gelten als Erfolgsfans, die ihr Team bei zähen Spielverläufen auch gerne mal auspfeifen oder früher gehen.

Auch der Trainer polarisiert: An der sportlichen Kompetenz von „Pats“-Trainer Bill Belichick zweifelt niemand. Allerdings ist der Cheftrainer notorisch nörglerisch und in Interviews oft pampig. Sein Blick wird regelmäßig mit dem Blick der Grumpy Cat verglichen.

Was muss man über die Los Angeles Rams wissen?

Die Rams (übersetzt: „Widder“) standen dreimal in Super Bowl und konnten die Vincent Lombardy Trophy im Jahr 2000 gewinnen. Zwei Jahre später standen sie gegen die Patriots im Super Bowl, New England gewann knapp mit 20:17. Damals waren die Rams allerdings noch in St. Louis ansässig.

Das ist eine Eigenheit des amerikanischen Profisports: Teams sind Franchises, also kommerzielle Lizenz-Nehmer. Diese Lizenz kann von Eigentümern gekauft und wieder verkauft werden. So kann es vorkommen, dass ganze Teams einfach die Stadt wechseln.

Die Rams wurden beispielsweise in Cleveland gegründet, zogen 1946 nach Los Angeles um und spielten dort 48 Jahre. Dann folgten 20 Jahre in St. Louis, ehe sie 2016 wieder nach Los Angeles zurückkehrten.

Nach einer erfolglosen Saison 2016 haben die Rams einen Generationenwandel vollzogen. Sean McVay wurde 2017 im Alter von 30 Jahren der jüngste Cheftrainer in der NFL-Geschichte. Auch der Star des Teams ist das Pendant zu Tom Brady.

Quarterback Jared Goff ist 24 Jahre jung und spielte bis vor drei Jahren noch am College Football. Jetzt lasten die Hoffnungen einer ganzen Stadt auf den Schultern des Youngsters.

Junges Duo: Cheftrainer Sean McVay (links) und Quarterback Jared Goff (rechts) sind die Erfolgsgaranten der Los Angeles Rams. Foto: Matthew Emmons / USA TODAY Sports

Der Einzug der Rams in den Super Bowl wird kontrovers diskutiert. In der regulären Saison war Los Angeles eine wahre Übermannschaft und gewann 13 seiner 16 Spiele. In den Super Bowl zogen sie aber nur durch eine Schiedsrichter-Fehlentscheidung im Halbfinale gegen die New Orleans Saints ein.

Wie gingen die letzten Super Bowls aus?

Ein Blick auf die Historie der letzten zehn Super Bowls:

2009: Pittsburg Steelers / Arizona Cardinals 27:23

2010: New Orleans Saints / Indianapolis Colts 31:17

2011: Green Bay Packers / Pittsburg Steelers 31:25

2012: New York Giants / New England Patriots: 31:25

2013: Baltimore Ravens / San Francisco 49ers 34:31

2014: Seattle Seahawks / Denver Broncos 43:8

2015: New England Patriots / Seattle Seahawks 28:24

2016: Denver Broncos / Carolina Panthers 24:10

2017: New England Patriots / Atlanta Falcons 34:28 nach Overtime (Verlängerung)

2018: Philadelphia Eagles / New England Patriots 41:33

