Die rustikalen Wurzeln des Opern-Genies Verdi

382 Einwohner. Öde, wie viele Nester in der oberitalienischen Provinz Parma. Plattes Land ringsumher. Ein Getränkemarkt. Daneben eine Tankstelle. Eine kleine Kirche nebst Friedhof. Die wenigen Autos sausen über die Durchgangsstraße.

Wir stehen auf einem staubigen Parkplatz und starren andächtig auf ein kleines geducktes Bauernhaus. Sorgfältig verputzt. Zwei Etagen. Winzige Fenster. Und doch: Der Nabel der Opernwelt. Hier in Roncole ist er geboren und aufgewachsen. Giuseppe Verdi. Einer der größten Komponisten der Musikgeschichte. 1813 war das. Das Haus ist heute ein Museum. Kühl und dunkel. Vier kleine Räume unten, wo der Vater und Kleinbauer eine Schankwirtschaft unterhielt. Oben verwinkelte Enge.

Verdis Geburtszimmer. Foto: Rainer Sliepen

Das Geburtszimmer. Vor dem groben Holzbett steht eine Wiege. Jemand hat einen Strauß roter Rosen hineingelegt. In diesem Zimmer hat der kleine Giuseppe seine ersten Wochen verbracht. Auf seine einfache Herkunft war Verdi Zeit seines langen Lebens stolz. Auch als der Welterfolg kam, hat er sie nie verleugnet.

Unmittelbar neben dem Wohnhaus die kleine Dorfkirche. Hier unterrichtete der Dorfpfarrer Verdi an der Orgel. Die musikalische Ausbildung setzte sich in Busseto fort. Nur drei Kilometer entfernt. Heute wohnen dort knapp 7000 Menschen. Wir schlendern über die Via Cilea ins Zentrum. Schöne schattige Arkaden beiderseits. Der Wochenmarkt wird gerade lautstark abgeräumt. Und fast blitzartig versinkt das Städtchen wieder in provinziellen Tiefschlaf. Nur einige kleine Bars bieten schläfrigen Gästen einen Espresso oder den typischen Landwein der Emilia Romagna.

Verdi hat Busseto gehasst. Trotz seines Förderers und Schwiegervaters Antonio Barezzi. Den liebte er. Barezzi führte im Zentrum ein hochherrschaftliches Haus, heute ein informatives Museum mit vielen Erinnerungsstücken und einem Musiksalon, in dem auch Verdi konzertierte. Gegenüber das Teatro Verdi mit 300 Plätzen, eröffnet am 15. August 1868 mit „Rigoletto“, aber ohne den Komponisten.

1851 kaufte sich der wohlhabend gewordene Verdi dieses Landhaus in Sant’Agata. Dort verbrachte er seine zweite Lebenshälfte. Es liegt nur wenige Kilometer von seinem Geburtsort entfernt. Foto: Rainer Sliepen

Das Theater ist Teil der Rocca Pallavicino, eines alten Schlosses an der Piazza Giuseppe Verdi. Ein Schmuckstück. Beeindruckt sitzen wir auf den mit rotem Samt bezogenen Sesseln. Eine Schulklasse ist auch da. Aufmerksam sind die Jugendlichen. Verdi ist in Italien eben mehr als ein blutleerer Komponist.

Alles scheint ein wenig zu groß geraten. Die barocke Ausstattung in Weiß und Gold. Die Ehrenloge. Ausdruck des schlechten Gewissens gegenüber dem großen Mann? In typischer Kleinstadtmanier wurde sich damals das Maul zerrissen über Verdis „wilde Ehe“ mit der Sängerin und späteren Ehefrau Giuseppina Strepponi. „Feindliches Territorium“ blieb Busseto für die Verdis ein Leben lang.

Und dennoch die 50 Jahre währende Ansiedlung nur wenige Kilometer entfernt. Nach dem Triumph des „Rigoletto“ 1851 kauft sich Verdi das Landgut Sant´Agata. Verdi war angekommen. Maestro und Bauer. Wir besichtigen das noch heute imposante, immer noch in Familienbesitz befindliche Gebäude. Nur vier Zimmer sind freigegeben. Doch die sind vollgestopft mit Devotionalien.

Das Teatro Verdi in Busseto wurde 1868 eröffnet. Verdi hat es nie besucht. Er mochte die Kleinstadt nicht, in der er das Gymnasium besuchte. Foto: Rainer Sliepen

Der Zylinder und die weiße Schleife, bekannt aus dem Portrait von Giovanni Boldini. Die weißen Handschuhe, mit denen Verdi 1874 sein Requiem zu Ehren Alessandro Manzonis dirigierte. Die berühmte Terrakotta-Büste Verdis von Vincenzo Gemito. Möbel. Die Bibliothek. Wir gehen in den Park. Imposante Ausmaße. Verdi war schwerreich und stolz darauf. Die Wege, alle mit Sand bestreut. Kein Lärm durfte die empfindlichen Ohren des Komponisten stören.

Neben der Remise mit ihren Kutschen das imposante Weinlager. Eh sich die gestrenge Führerin versieht, hat sich ein langer Amerikaner eine der alten Flaschen vom Regal genommen. Für zu Hause. Aber nichts da. Die Flasche muss zurück. Wir kaufen uns im Museumsshop einen Fortana, Terre del Maestro. Der Verdi-Wein. Eine Erinnerung für einen ruhigen Winterabend.

Verdi starb am 27. Januar 1901 im Alter von 87 Jahren. Begraben ist er in der Kapelle der Casa di Riposo in Mailand. Sein Herz aber liegt hier, irgendwo in den Weiten seines Parks in Sant´Agata.