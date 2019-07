Rave steigt nun doch in Braunschweig

Der „Rave in the Sun", ursprünglich für den 3. August in Helmstedt angekündigt, findet nun am 31. August ab 14 Uhr auf dem Open-Air-Platz Kennelweg in Braunschweig statt.

Braunschweig. Veranstalter Peter Groß holt den „Rave in the Sun“ aus Helmstedt ans Gleisdreieck Kennelweg zurück und lobt die Stadtverwaltung.

Nun soll es doch wieder rund gehen auf dem Open-Air-Platz am Kennelweg. Veranstalter Peter Groß hat sich kurzfristig entschlossen, seinen für den 3. August in Helmstedt angekündigten „Rave in the Sun“ nach Braunschweig zu verlegen. Grund: zu große Nachfrage. „Unser Verein war vom Zuspruch der Raverszene überwältigt.“ Er rechne mit weit über 1000 Besuchern. Dafür sei der Kaisergarten in Helmstedt nicht geeignet.

Peter Groß (57) ist Veranstalter des Elektro-Festivals „Rave in the Sun“. Foto: Jürgen Paxmann / BZV

Am Samstag, 31. August, soll das Elektro-Festival nun von 14 bis 4 Uhr morgens am Kennelweg steigen. Eintritt: 5 Euro. Die Zusammenarbeit mit der Stadt Braunschweig laufe gut, betont Groß. Die Kritik von Teilen der Szene könne er nicht so teilen, wie gestern im Artikel „Der Frust der Elektro-Fans“ dargestellt. Unter Schallschutzaspekten sei der Platz am Kennelweg durchaus geeignet. Das hätten Messungen, aber auch Erfahrungswerte bestätigt. „Anwohner oder auch die Kennelbad-Camper stören wir dort nicht“. In Helmstedt dagegen wäre schon Mitternacht Schluss gewesen.

Richtig sei, dass der Open-Air-Platz schöner gestaltet werden könnte. „Aber ich sehe da auch uns als Rave-Szene am Zug. Wir müssen uns selbst über unsere Vorstellungen einigen und auf die Stadt zugehen.“ Die sei seinem Eindruck nach durchaus kooperationsbereit.