Lohengrins Trafohäuschen zündet in Bayreuth

Wie langweilig Valery Gergievs Tannhäuser-Dirigat gewesen ist, merkt man erst richtig am nächsten Tag, als Christian Thielemann wieder am Pult seines Festspielorchesters in Bayreuth steht. Sphärisch zart entwickeln sich die Klänge des „Lohengrin“-Vorspiels und eröffnen eine schon bald gefährdete Märchenwelt, wie sie Neo Rauchs und Rosa Loys magische Bilder mit den tief hängenden blauen Gewitterwolken und glühenden Telegrafenleitungen spiegeln.

Thielemann gibt der Handlung dann durchaus Schwung, kostet aber vor allem die Lyrik aus, und verleiht etwa Elsas Brautzug in weicher Gemächlichkeit einen unwirklichen, fast entschwebenden Ausdruck. „Es gibt ein Glück“, hatte Elsa, des Brudermords verdächtig und von Gralsritter Lohengrin wunderbarerweise gerettet, soeben fein beschworen: Camilla Nylunds Sopran glänzt hier mit ruhig-klarem Ton. In den Aufregungen des ersten Akts bleibt die Stimme etwas flackerig. Klaus Florian Vogt als Lohengrin ist dagegen mit seinem ätherisch schönen Tenor der unerschütterlich strahlende Gralsbote. Eine Engelsgestalt, hier genährt von den Blitzen, die eine Trafostation treffen, mithin von überirdischer Gesandtschaft.

Beider Glück ist freilich von kurzer Dauer, schon zieht das Unheil in Gestalt der Zweiflerin Ortrud in ihr Haus. Tomasz Konieczny als Telramund singt es mit starkem, drohendem Ton im Vorgefühl des Triumphes heraus, und Thielemann lässt die düsteren Farben prangen. Mit machtvoller Stimme voller sinnlicher Töne bildet die Ortrud der Elena Pankratova das genaue Gegengewicht zu Lohengrin.

Die Inszenierung von Sharon Yuval weiß allerdings nicht, was mit dieser Ortrud anzufangen wäre. Ihre mutwillige Umdeutung zur Emanze aus dem letzten Jahr unterbleibt diesmal. Dass Lohengrin seine Elsa durch Fesseln von verbotenen Fragen abhalten will, spricht freilich nicht für ihn. Trotzdem verdüstert sich mit seinem Abgang die Welt, die Menschen fallen tot zu Boden. Hoffnung mag das grüne Tannenmännlein geben, das als wiedergewonnener Bruder Elsas mit ihr zusammen regieren soll, das Naturbewusstein und die Sensibilität.

All das kann man freilich in Neo Rauchs Gemälde besser hineingeheimnissen, als wenn er sie dreidimensional zum Bühnenbild auffaltet. Sobald man dahintergucken kann, schwindet die Magie. Und Yuval sortiert die Chöre so ungeschickt zwischen Delfter Bauerntänzchen und endlosem Blumenstreuen, dass jede gesellschaftliche Idee verebbt. Das Publikum zeigt sich ob der schönen Bilder trotzdem zufrieden.

Mit exzellenter Personenführung kommt dagegen Barrie Kosky in seiner „Meistersinger”-Inszenierung zu trefflicher Aussage. Philippe Jordan am Pult lässt die sonst so protzige Ouvertüre eher fröhlich-spielerisch klingen, und das passt glänzend zu dem quirligen Treiben im Hause Wahnfried, das vom ersten Ton an auf der Bühne zu sehen ist.

Camilla Nylund als Elsa, gerettet vorm Trafohaus durch Lohengrin. Foto: Enrico Nawrath / dpa

Wagner selbst, mit seinen Hunden heimkehrend, zaubert für Gattin Cosima, Freund Liszt und Kapellmeister Levi aus dem Klavier die Meistersinger hervor: Im Wortsinn bevölkern nun Sänger im Dürerlanghaar seinen Salon. Levi muss den reaktionären „Merker“ Beckmesser übernehmen, der über die Liederregeln wacht. Wagner selbst singt Hans Sachs, aber auch der jugendliche Konkurrent Stolzing sieht aus wie er. Er hielt sich ja für beides: den Meister der deutschen Kulturtradition und den revolutionären Zukunftsmusiker. Kosky macht daraus ein perfektes Kammerspiel, von Jordan im Konversationston begleitet.

Im zweiten Akt haben alle ihre Rollen internalisiert. Levi die des lächerlichen Merkers auf Freiersfüßen und des Juden. Er muss in der (viel zu hell ausgeleuchteten) Johannisnacht mit Judenmaske vor dem entfesselten Volk tanzen, wird zusammengeschlagen und erscheint als Riesen-Judenkopf-Ballon. Kosky betont so, dass Wagners vornationalsozialistischer Antisemitismus an der Verzeichnung der jüdischen Mitbürger mitgewirkt hat.

Die Prügelei in Wagners Oper hat allerdings eher erotische, Eifersuchtsgründe. Wagner will damit zeigen, wie viel zu dünn die Decke der Zivilisation auch aus seiner Sicht ist. Rahmen der Handlung ist inzwischen der Gerichtssaal der Nürnberger Prozesse. Es ist großartig, wie Kosky hier zu einer Komödie des Menschlichen zurückfindet, aber die Mahnung zur Verantwortung durch den Saal präsent bleibt.

Der Streit um das richtig gute, vom Falschen falsch gesungene Lied wird zu einem Stück über Liebe, Missgunst, Entsagung, Ärger und Verzeihung. Und all das zeigt besonders Hans Sachs, den Michael Volle als Kraftpaket mit ungerechten und gütigen, krawalligen und lyrischen Zügen gibt. Und in dieser Vielfalt auch stimmlich charakterisiert. Wie er und Beckmesser sich piesacken, er sich mit Stolzing freundschaftlich in die Seiten bufft und er dann wieder wütend ausflippt angesichts Evas nur vorgeblichem Interesse an ihm, zeigt, dass auch er sich zur Güte erst durchringen muss.

Bei Volles Prachtbariton bleiben keine Wünsche offen. Sein Wahn-Monolog ist gesungene Philosophie, seine Schlussansprache über deutsche Kunst ein bis zum letzten Ton kräftig ausgesungenes Plädoyer, in dem Wagner/Sachs sich mit seiner Musik selbst verteidigt. Ihr Humanum mag ihn retten. Die Chöre, als Sinfonieorchester verkleidet, feiern ihre menschenverbindende Kraft.

Kosky hat das klug und anregend zusammengeführt. Neben Volle besticht ein spielfreudiges Ensemble mit dem auch stimmlich brillant charakterisierenden Johannes Martin Kränzle als Beckmesser, dem sicher strahlenden Tenor von Klaus Florian Vogt als Stolzing und der hier mit jugendlich schillerndem Sopran bestens platzierten Camilla Nylund als Eva. Großer, einhelliger Jubel für diese nicht bequeme, aber eben mitvollziehbare Deutung.