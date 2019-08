Ed Sheeran begeistert 75 000 Fans in Hannover

Sofern man kein Fan ist, besteht der intellektuelle Reiz eines Ed-Sheeran-Konzertes vor allem darin, ein Phänomen zu ergründen. Der Bursche, der da mit breitem Grinsen unterm roten Wuschelpony, mit um die Hüften schlabbernder Jeans und schwarzem T-Shirt, mit dem ungestüm breitbeinigen Gang eines Möbelpackers die Bühne entert, wirkt so, als wolle er mal eben an der Straßenecke für ein bisschen Klimpergeld im Gitarrenkasten selbstgemachte Lieder klampfen.

Und dieser erste Eindruck hält sich, wenn man ehrlich ist, das ganze knapp zweistündige Konzert hindurch.

Der 28 Jahre alte Engländer ist aber ein Superstar. Vielleicht sogar DER männliche Superstar der jüngeren Generation auf diesem Planeten. Das ist das Phänomen. Und obzwar ich gern viel Hirnschmalz in die Ergründung solcher Phänomene investiere, fürchte ich diesmal, im Unergründlichen zu verharren.

Was den Jungen aus Halifax sympathisch macht: dass er sich selbst darüber wundert. 8,3 Millionen Menschen hätten bisher die Konzerte seiner aktuellen Tour miterlebt, berichtet er. In Hannover waren es am Freitagabend 75.000 Besucher, am Sonnabend noch einmal 60.000. Das sind zusammen...Wahnsinn!

Zumal, wenn man sich mal kurz vor Augen führt, was der Brite alles nicht bietet: eine Band. Einen Bläsersatz, der kurz dazwischen fetzt, wenn’s mal durchhängt. Irgendeine Art von Bühnenshow abgesehen von den üblichen Video-Projektionen. Knapp bekleidete Background-Girls. Gast-Stars. Nichts. Null. Okay, liebe Fans, ihr wisst das natürlich längst, aber erlaubt mir, dass ich staune.

Ganz allein steht er da, ungekämmt, hämmert auf seinen Gitarren herum, schafft sich mithilfe einer per Pedal zu bedienenden Loopstation eine solide elektrische Rhythmusgruppe und singt sich die Seele aus dem Leib. Mit einer Stimme, die zwar metallisch klar und kraftvoll ist, aber nicht besonders wandlungsfähig. Die zwar in den gefühligen Balladen eine gewisse kunstvolle Brüchigkeit aufweist, auch ein bemerkenswert durchdringendes Falsett zuweilen, aber ohne Samt und Rauch.

Auch haben seine Lieder nicht unbedingt Ohrwurm-Qualität. Musikalisch keineswegs überkomplex, bietet Sheeran gefühliges Liedermaching im Stil von Donovan oder Chris de Burgh, rockige und rappige Elemente, da und dort fid(d)ele Anklänge an irischen Folk. Und textlich? Nun ja, Liebe, Leid, verlorene Jugend, erste Küsse, gebrochene Herzen. Mal süß, mal bittersüß, mal herb-wolkig. Viel Romantik, ein Schuss Archaik. Wohldosiert. Ed Sheeran ist nicht der Typ, der aneckt.

Das Problem für den Nicht-Fan besteht ein bisschen darin, dass es (bis zu den Zugaben, da gibt er noch mal alles bis zur Erschöpfung, auch mit seinem Hit „Shape of you“ ) nur wenig Steigerungspotenzial in der Dramaturgie dieses Konzertes gibt. Was möglich gewesen wäre, ließ die fulminante Performance der Rotwein-Elegie „Bloodstream“ spüren. Da steigert er sich zu blutroten Video-Schlieren in ekstatisch pulsierende Wechselgesänge mit sich selbst.

Aber wie gesagt: Der Junge ist auf dem Boden geblieben. Scheint zumindest so. Er lobt zum Beispiel die deutschen Besucher. Lange Zeit habe er sich nicht vorstellen können, außerhalb seines Heimatlandes überhaupt Gehör zu finden, erzählt er in seinem gut gelaunten, etwas nervösen Bühnentalk. Doch in seinen frühen Zeiten als Sänger in Pubs habe er feststellen müssen, dass seine Landsleute lieber schwatzen und trinken, als seinem Lied über ein drogensüchtiges Callgirl („The A-Team“) irgendein Interesse entgegen zu bringen.

„But you Germans“, ruft er uns zu, „ihr Deutschen kommt hierher und bezahlt dafür sogar Geld und hört tatsächlich zu. For that I love you Germans!“ Ein bisschen ranschmeißerisch wirkt es dann allerdings, als er zu den Zugaben im aktuellen Trikot der deutschen Fußball-Nationalmanschaft aufläuft.

Egal. Jubel, Beifall, Kreisch. Überhaupt viel Kreischkreisch an dem Abend. Mitsingen, Mitklatschen, Hüpfen, Armenwedeln, ein Handy-Blitz von allen auf sein Kommando ­–­ die Fans lassen sich gern von ihrem Idol zum Massen-Support animieren.

Typ Knuddelbär für die Damen, Typ Knuddelkumpel für die Jungs. Einer, mit dem man gern nach dem Gig noch auf eine Bier ginge. Einer, von dem man sicher wäre, dass man mit ihm im Pub Spaß hätte. Sicher, dass er einen nicht im Regen stehen ließe.

Was seit diesem Freitag übrigens bewiesen ist. Denn als sich am gewittrigen Abend die Schleusen der bleischwer über dem Messegelände dümpelnden Wolken öffneten, stellte er sich mitsamt Gitarre und Mikroständer demonstrativ in den Regen auf die Vorderbühne: „I love to sing in the Rain!“ Typisch Engländer eben.