Treffen Sie Michael Schulte in der Wolfsburger Autostadt!

Der Musiker Michael Schulte gastiert am Mittwoch, 21. August, anlässlich des Sommerfestivals ab 18 Uhr in der Wolfsburger Autostadt. Unsere Zeitung veranstaltet unmittelbar vor dem Konzert gemeinsam mit der Autostadt ein „Leser fragen“ mit dem 29-Jährigen.

Fünf interessierte Leser haben in der Autostadt die Möglichkeit, den Musiker all das zu fragen, was sie schon immer von ihm wissen wollten. Wer Interesse hat, meldet sich bis zum Sonntag, 18. August, mit Angabe seines Namens, einer Rufnummer und des Alters entweder per Mail unter antworten@bzv.de oder per Brief an das BZV Medienhaus, Newsdesk, Hintern Brüdern 23, 38100 Braunschweig. Wir informieren über die Teilnahme am 19. August.

Auch für das „Leser fragen“ mit Comedian Matze Knop am Samstag, 24. August, vor seiner Show um

16 Uhr in der Autostadt können sich noch Interessierte unter den angegebenen Kontaktdaten bis zum 18. August melden.