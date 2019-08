ARD-Talk: Warum „Maischberger“ jetzt anders aussieht

Berlin. Mehrere Themen, Einzelgespräche mit Gästen, mehr Beteiligung des Publikums: Was Sandra Maischberger in ihrem ARD-Talk jetzt testet.

Sie ist aus der Sommerpause zurück – und setzt ihr neues Konzept fort: ARD-Talkerin Sandra Maischberger geht am Mittwoch in der ARD wieder mit „Maischberger: Die Woche“ auf Sendung. Die ARD nennt es eine „Sommerstaffel“ – es ist ein Test, ob Änderungen im Format auf Dauer funktionieren.

Nicht ein Thema steht bei „Maischberger: Die Woche“ im Zentrum, debattiert wird über mehrere Themen, die in den vergangenen Tagen wichtig waren. Am Mittwochabend ist Ex-Bundespräsident Joachim Gauck zu Gast, der sich den Fragen des Publikums stellen wird, aber auch der Schauspieler und ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Charles M. Huber. Die Kabarettistin Idil Baydar, CDU-Politikerin Simone Baum und die Journalisten Wolfram Weiner und Hans-Ulrich Jörges.

Maischberger: Positive Ergebnisse mit neuem Konzept

In einem Interview mit dem Branchendienst „DWDL“ erklärt Maischberger, dass es bei dem Versuch auch darum gehe, in der Sendung Themen anzusprechen, die man nicht über 75 Minuten besprechen muss – und offenbar auch darum zu vermeiden, dass die Talk-Shows der öffentlich-rechtlichen Sender – „Anne Will“, „Hart aber fair“ und eben „Maischberger“ in der ARD und „Maybrit Illner“ im ZDF – in weiten Teilen die gleichen Themen behandeln.

Moderatorin Sandra Maischberger testet mit „Maischberger: die Woche“ ein neues Konzept. Foto: Horst Galuschka / dpa

„Die Sommer-Staffel umfasst zunächst sechs Folgen, zwei vor der Sommerpause und vier danach“, sagte Sandra Maischberger zu „DWDL“; diese Zeit habe sich die Redaktion mit dem WDR gegeben, „um zu sehen, ob das, was wir uns in der Theorie ausgedacht haben, auch im Praktischen funktioniert“.

Die ersten Ergebnisse seien sehr positiv gewesen – bei Zuschauern, Gästen und der Kritik. So lief vor der Sommerpause die letzte „Maischberger“-Sendung, bei der Peer Steinbrück gegen Kevin Kühnert polterte . (moi)

• „Maischberger: Die Woche“, Mittwoch, 14. August, 22.45 Uhr