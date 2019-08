Cecilie Hollberg – Rauswurf auf Italienisch

Die deutsche Historikerin Cecilie Hollberg war die erste nicht italienische Frau, der die Leitung eines renommierten staatlichen Museums in Italien übertragen wurde. Seit 2015 führte die frühere Direktorin des Städtischen Museums Braunschweig die Galleria dell’Accademia in Florenz. Nun bestätigte sie in einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“, dass das Kulturministerium in Rom ihren Vertrag zum 22. August gekündigt hat.

Hollberg war die Leitung der Accademia, deren berühmtestes Exponat Michelangelos David-Statue ist, im Zuge einer Museumsreform angetragen worden, die der damalige sozialdemokratische Kulturminister Dario Franceschini durchgesetzt hatte. Das Museum wurde eigenständig und erhielt ein eigenes Budget. Hollberg betont im Gespräch mit der „Süddeutschen“ die Erfolge ihrer Arbeit: Sie habe die Besucherzahl um 300.000 auf 1,7 Millionen Gäste gesteigert, dem Museum eine neue Struktur gegeben und nach Jahren den Brandschutz wieder sichergestellt.

Ihre Kündigung sei offenbar dem Bestreben der aktuellen Regierungskoalition aus der rechten Lega und der linken Fünf-Sterne-Bewegung geschuldet, Franceschinis Reformen zurückzudrehen, so Hollberg.

Der aktuelle Kulturminister Alberto Bonisoli hat angekündigt, die Galleria mit den Florentiner Uffizien zusammenzulegen. „Man hat den Eindruck, dass der gesamte italienische Museumsbetrieb nun mit Gewalt zentralisiert und vielleicht auch politisiert werden soll“, so Hollberg gegenüber der „Süddeutschen“.