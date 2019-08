Fernsehgarten: ZDF reagiert erneut - und verschweigt Detail

Dieser Auftritt war eines Comedian unwürdig: Am Sonntag war Luke Mockridge zu Gast im „ZDF-Fernsehgarten“. Doch anstatt lustiger Witze bekamen die Zuschauer vor allem Peinlichkeiten zu sehen und hören. Und nach Stand-up-Comedy, eigentlich Mockridges Kerngeschäft, sahen die Fritzchen-Witze und die Pupsgeräusche schon mal gar nicht aus.

Ein Insider seiner Produktionsfirma verriet jetzt zu „Bild“: Der Auftritt war lange geplant. Der Comedian wollte den „ZDF“-Fernsehgarten für seine eigene „Greatnightshow“ auf Sat.1 nutzen. Alles nur ein Scherz also, der der „Greatnightshow“ aufgelöst wird? Wie die „Bild“ berichtet, soll Mockridge ein eigenes Kamerateam mit zum Fernsehgarten gebracht haben.

ZDF-Fernsehgarten: Luke Mockridge sorgt für Eklat – Das Wichtigste in Kürze:

Das ZDF will nach dem Mockridge-Auftritt nicht über weitere Konsequenzen nachdenken

Informationen über eine mögliche Gage gibt der Sender nicht heraus

Auf Instagram oder Twitter hat sich Mockridge bislang nicht zu Wort gemeldet

Es gibt Gerüchte, der Comedian könnte den Auftritt geplant haben

Er hatte hat im ZDF Fernsehgarten für Empörung gesorgt

Es wird spekuliert, ob Mockridge den Auftritt für seine Show nutzt

Laut „Bild“ war er mit einem eigenen Kamerateam vor Ort

Das ZDF reagierte; auch die Reaktion von Moderatorin „Kiwi“ war deutlich

Nur wenige seien eingeweiht gewesen. Das Blatt berichtet davon, dass sogar ZDF-Mitarbeiter in die Pläne des Comedians eingeweiht gewesen seien. Der Sender will sich dazu aber nicht äußern. Auch nicht zu der Frage, ob Moderatorin Andrea „Kiwi“ Kiewel gar die einzige gewesen sein soll, die nichts von dem angeblich geplanten Eklat wusste.

Wie die Moderatorin in der Sendung verrät, habe Luke Mockridge am Morgen nicht an den Proben teilgenommen. Er habe verschlafen, sei laut Kiewel seine Ausrede gewesen. Das könnte ein Indiz dafür sein, Mockridge plante den Auftritt.

Luke Mockridge hat neue Sat.1-Show

„Kiwi“ unterbrach seinen Auftritt und hielt eine Wutrede gegen den Comedian. Und sie war nicht die einzige, die sich überrascht zeigte vom platten Auftritt von Mockridge. Dass ihm der Auftritt selbst etwas unangenehm war, lässt sich an seinen Worten ablesen, die er noch auf der Bühne sagte. „Sorry, ihr denkt wahrscheinlich, ich habe voll einen an der Klatsche, hab ich auch“, sagte er.

Erst vor rund zwei Monaten hatte Sat.1 die neue Show mit Mockridge angekündigt: „Luke! Die Greatnightshow“ soll demnach „die größte, beste und früheste Late-Night-Show aller Zeiten“ werden und am 13. September starten.

Wie die Moderatorin in der Sendung verrät, habe Luke Mockridge am Morgen nicht an den Proben teilgenommen. Er habe verschlafen, sei laut Kiewel seine Ausrede gewesen.

Andrea Kiewel ist sonst eher für ihre gute Laune bekannt. Am Sonntag sah das im Fernsehgarten komplett anders aus. Foto: Sascha Baumann / ZDF und Sascha Baumann

ZDF will Frage nicht beantworten

Das ZDF reagiert derweil sachlich auf den Vorfall. So habe man nach dem Eklat keine Konsequenzen geplant, damit sich ein solcher Vorfall in kommenden Fernsehgarten-Shows nicht nochmal wiederhole.

Ein Sprecher wollte derweil nicht sagen, ob Mockridge eine Gage für seinen Auftritt bekommt und ob zuvor überhaupt eine mit ihm vereinbart wurde. Auch strengere Kontrollen für die geplanten Auftritte gebe es auch in Zukunft nicht. Das ZDF hat bisher keinen Kontakt zu Mockridge aufgenommen, er habe sich seinerseits auch nicht beim Sender gemeldet, sagte der Sprecher.

Das Publikum quittierte Mockridges Auftritt unter anderem mit Buhrufen, wie auf zahlreichen auf Videos auf YouTube zu sehen ist. Den Auftritt fand vor allem eine nicht lustig: Moderatorin Andrea „Kiwi“ Kiewel. Sie reagierte wütend auf den Vorfall.

So lief der Prank im Fernsehgarten ab

Bereits während der Sendung fragten sich viele, was wirklich hinter Mockridge Eklat-Auftritt stecken könnte. Dabei wird in den sozialen Medien auch immer die Vermutung geäußert, dass Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf dahinter stecken könnten. Beide haben in der Vergangenheit mit ähnlichen Aktionen bereits für Wirbel gesorgt.

Wer ist Luke Mockridge – Fakten zum Comedian

Luke Mockridge wurde 1989 in Bonn geboren und aufgewachsen

Er besitzt die italienische und kanadische Staatsbürgerschaft

Mockridge ist in zahlreichen TV-Sendungen und auf YouTube zu sehen

Seit 2015 hat er seine eigene Show auf Sat.1

Comedian Luke Mockridge. Foto: Guido Kirchner / dpa

Der Komiker erzählte Witze über alte Menschen („Sie haben graue Haare, sie sind schrumpelig und sie riechen immer nach Kartoffeln“), machte Furzgeräusche und lief wie ein Affe über die Bühne. Einige Zuschauer im Mainzer Fernsehgarten quittierten den Auftritt am Sonntag mit Buhrufen. Die Bestürzung über seinen Auftritt war so groß, dass sogar „Kiwi“ dazwischen ging.

„Verzeihung, lieber Luke. Hallo?“, sagte sie. Der Komiker verabschiedete sich daraufhin vom Publikum. Was war genau passiert?

Um kurz vor 13 Uhr betrat der Comedian die Bühne, doch mit seinem Programm sorgte er nicht für Lacher, sondern eher für Irritationen – beim Publikum und bei Moderatorin Andrea „Kiwi“ Kiewel. Schon seine Begrüßung sorgte für Verwunderung. So grüßte er winkend in die Runde und rief „Na, ihr Opis“.

ZDF Fernsehgarten: Video von Luke Mockridge

Während zunächst noch verhaltenes Lachen dominierte, war damit schnell Schluss. Sein erster Witz über der oder die runde Ecke sowie ein Kalauer über ältere Herrschaften kamen gar nicht mehr gut an. Als er dann auch noch eine Banane als Telefon zückte und wenig später mit seiner Achsel Furzgeräusche produzierte, konnte kaum noch jemand im Publikum lachen.

Auf YouTube macht die Szene bereits die Runde.

Youtube- Auftritt von Luke Mockridge im ZDF-Fernsehgarten

Auch Andrea Kiewel hatte für den Auftritt wenig Verständnis. Als die Kamera kurz auf die Moderatorin schwenkte, sah man sie verständnislos den Kopf schütteln. Kurz danach moderierte sie den Auftritt einfach ab.

Andrea Kiewel reagiert schlagfertig

Was sie von dieser Showeinlage hält, machte Kiewel kurz danach im TV mehr als deutlich: „Ich mache diese Sendung jetzt seit 19 Jahren. Das, was Luke Mockridge da abgezogen hat, ist an Unkollegialität nicht zu überbieten. Diese Sendung gibt es seit 33 Jahren. Und dass es dann ein junger Künstler wagt, auf meiner Bühne, vor meinem Publikum, wie ein Affe herumzuspringen, ist das Mieseste, was man unter Künstlern machen kann.“

Mockridge: Instagram bleibt stumm

Auch in den sozialen Netzwerken wird bereits spekuliert. Mockridge selbst war nach dem Auftritt nicht für eine Stellungnahme zu erreichen - auch auf seinen Social-Media-Kanälen veröffentlichte er vorerst nichts dazu.

Stecken etwa Joko & Klaas hinter dem Auftritt. Foto: Reto Klar

Der merkwürdige Auftritt beschäftigte die Menschen auch in den sozialen Medien: Die Begriffe „Fernsehgarten“ und „Luke Mockridge“ standen am Sonntag zeitweise in den Twitter-Trends in den Top 5. Auch das ZDF selbst äußerte sich nach dem Auftritt bei Twitter - und zeigte Humor: „Wir haben leider vergessen das Playback von @lukemockridge einzuspielen.“

An alle #Fernsehgarten-Zuschauer:

Wir haben leider vergessen das Playback von @lukemockridge einzuspielen. 😉 — ZDF (@ZDF) August 18, 2019

Eine Auswahl weiterer Kommentare finden Sie hier:

„Das Gesicht von Kiewel kennt eine neue Emotion: ‘Blanker Hass’“

„Man muss Luke Mockridge zugestehen, er hat das erste Mal echte Emotionen in den #Fernsehgarten gebracht:den tiefen Hass in Kiwis Gesicht.“

„Sorry Luke, ich mag dich echt gerne, aber Kiwi hat Recht. Das war ein respektloser Auftritt. #Fernsehgarten“

Luke Mockridge ist der dritte von sechs Söhnen von Margie Kinski und Bill Mockridge. Der Vater wurde in der Rolle des Erich Schiller in der „Lindenstraße“ bekannt, mehrere der Söhne arbeiten im Showbusiness.

Erst kürzlich musste der ZDF-Fernsehgarten wegen eines Unwetters evakuiert werden. Die Sendung ging dann in einem kleinen Gartenhaus weiter.

ZDF Fernsehgarten in der Mediathek

Wer die Sendung verpasst hat, kann sich den ZDF-Fernsehgarten auch in der Mediathek anschauen. Den Link dazu finden Sie hier.