Er war der Nachbar von Peter Lustig: Helmut Krauss ist tot

Helmut Krauss ist tot. Der Schauspieler, Kabarettist und Synchronsprecher verstarb bereits am vergangenen Montag im Alter von 78 Jahren, wie das ZDF mitteilt. Krauss war im öffentlich-rechtlichen Fernsehen vor allem für seine Rolle in „Löwenzahn“ bekannt, wo er den Nachbarn von Peter Lustig, Hermann Paschulke, spielte.

„Die ZDF-„Löwenzahn“-Redaktion erinnert sich an Helmut Krauss als jemanden, der das Leben mitten in der stressigsten Arbeit zu genießen wusste. Die Schauspielerei war ihm eine Herzensangelegenheit, insbesondere genoss er den inspirierenden Kontakt und Austausch mit seinen jüngeren Schauspielkolleginnen und -kollegen“, hieß es in der Mittelung des ZDF. Zuletzt hatte er im Juni für „Löwenzahn“ vor der Kamera gestanden – also rund 38 Jahre nach dem Dreh seiner ersten Folge der beliebten Kindersendung.

Helmut Krauss war die Synchronstimme von Samuel L. Jackson

Krauss war zudem bekannt als Synchronsprecher für zahlreiche prominente Schauspieler, unter anderem für Marlon Brando und Samuel L. Jackson. Für das bekannte Hörspiel-Format „Die drei Fragezeichen“ ging er als Sprecher auf Deutschland-Tour. Auf der Facebook-Seite von „Die drei Fragezeichen“ wird Krauss gedankt, dass er die Live-Shows „mit seinem und seiner markanten Stimme beehrt“ habe. Auch auf zahlreichen Theaterbühnen und in vielen Fernsehfilmen wirkte der in Augsburg geborene Künstler mit.

Ziemlich genau vor dreieinhalb Jahren war Krauss’ prominenter „Löwenzahn“-Partner verstorben: Peter Lustig starb am 23. Februar 2016, ebenfalls im Alter von 78 Jahren. Der gelernte Rundfunktechniker hatte „Löwenzahn“ erfunden – als eine Art Neuauflage der 1979 angelaufenen Sendung „Pusteblume“.

Die für ihn typische „Löwenzahn“-Latzhose trug er selbst, als ihm der damalige Bundespräsident Horst Köhler 2007 das Bundesverdienstkreuz verlieh.

