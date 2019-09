„Harz aber herzlich“ – Neues im Wintertheater Braunschweig

Was haben sie nicht alles schon durch den Kakao, Verzeihung, die Mumme gezogen, stets liebevoll natürlich, denn sie sind ja Teil des Ganzen? Den Größenwahn der Stadt und ihre Minderwertigkeitskomplexe, den Größenwahn des örtlichen Fußballclubs und seine Minderwertigkeitskomplexe, die 80er und 90er Jahre samt lokalen Repräsentanten, eskalierende Weihnachtsfeiern und Märchen.

Ein naheliegendes Mittelgebirge hatten sich Autor Peter Schanz und Jazzkantinenchef Christian Eitner bisher allerdings noch nicht vorgeknöpft. Im November ist es soweit. Dann feiert im Rahmen des Braunschweiger Wintertheaters ihre neue musikalische Koproduktion „Harz aber herzlich“ Premiere. Der „Hüttenabend im Braunschweiger Hausgebirge“ erzähle von genervten Wintertouristen, die irgendwo zwischen Torfhaus und Wurmberg vergebens auf Schnee warten, verrät Eitner. Und von einem tapferen Hüttenteam, das verzweifelt versuche, die Leute bei Laune zu halten.

Christian Eitner in seinem Braunschweiger Studio. Seit mehr als 15 Jahren schreibt er gemeinsam Stücke mit dem Autor Peter Schanz. Foto: Florian Arnold

Der Vorverkauf für alle Veranstaltungen des Wintertheaters beginnt am Mittwoch, 4. September unter anderem bei der Konzertkasse (mehr dazu unten). Erfahrungsgemäß sind viele Vorstellungen schnell vergriffen. Im vergangenen Jahr besuchten laut Eitner mehr als 28.000 Zuschauer die rund 60 Termine im historischen Spiegelzelt auf dem Platz an der Martinikirche. In dieser Saison, der neunten, würden die Kapazitäten des Varietézeltes auf gut 600 Plätze aufgestockt, kündigt Eitner an.

Dass das vorweihnachtliche Kulturangebot derart gut angenommen würde, hätte der 53-Jährige sich vor zehn Jahren nicht träumen lassen. Dass es einen Bedarf dafür gebe aber schon. „Ich hatte bei Tourneen mit der Jazzkantine beobachtet, dass es in einigen Städten Kulturangebote speziell für die Vorweihnachtszeit gibt. Die Leute sehnen sich danach, für ein paar Stunden dem Trubel zu entkommen und etwas zu genießen, das in die Zeit passt.“

„Eine vorweihnachtliche Auszeit schaffen“

Auf der Suche nach einem passenden Ort kamen Schanz und Eitner auf die Idee mit dem nostalgischen Zelt aus Belgien. Früher wurde es als mobiler Tanzpalast genutzt. „Der Retro-Charme passt zu unserer Idee, eine Insel für eine vorweihnachtliche Auszeit zu schaffen.“

Das gelte auch für den etwas versteckt am Rand der City liegenden Platz an der Martinikirche, den die Stadt vorgeschlagen hatte. „Anfangs waren wir gar nicht so glücklich damit, aber er passt ideal.“

In der ersten Spielzeit lief lediglich die Eigenproduktion „Braunschweiger Weihnachtsgeschichte“, in der Schanz und Eitner das biblische Geschehen ins Braunschweig der 50er Jahre verlegen und sanft mit dem Schicksal von Heimatvertriebenen überblenden. „Wir wollten so auch ein Statement zum Umgang mit Flüchtlingen setzen“, sagt Eitner.

Zu der eher besinnlichen Produktion, die sich zum Dauerbrenner entwickelt hat, gesellte sich ab der dritten Spielzeit eine derbere Musikkomödie. Nach „Die Weihnachtsfeier“ und der Märchenparodie „Hänsel Gretel Frosch & Wolf“ ist es nun „Harz aber herzlich“. „Wie viele Braunschweiger kenne ich den Harz seit meiner Kindheit. Von Wanderungen mit den Eltern und Skifreizeiten mit der Schule. Dann fand ich ihn eine Zeit eher uncool – bis ich mit meinen Kindern zurückkam.“

Eigene Erfahrungen, Harzklischees und passende Lieder von Heino bis Heavy wollen Eitner und Schanz nun zu einer saftigen Komödie verarbeiten. Den Grundstock hätten sie gerade bei einer einwöchigen Klausur gelegt – an der Ostsee. „Ich habe da ein Ferienhäuschen, und Peter Schanz wohnt halt in Kiel“, erläutert Eitner auf unsere strenge Nachfrage hin. Na dann.

Vorverkaufsstellen und das weitere Programm

Karten gibt es ab dem 4. September bei der Konzertkasse und unseren Geschäftsstellen sowie unter der Hotline (0531) 31055310 und wintertheater.de

„Harz aber herzlich“ läuft vom 15. bis 23. November sowie am 28./29. Dezember.

Neu im Programm ist auch die Produktion „Klub 27“. Katrin Bothe und Maike Jacobs gestalten einen Abend um Musiker wie Amy Winehouse, Jim Morrison und Kurt Cobain, die alle mit 27 Jahren starben (25./26. Dez.).

Die „Braunschweiger Weihnachtsgeschichte“ läuft vom 3. bis 22. Dezember. Weitere Klassiker sind die Kinderweihnachtsgeschichte und „Klinterklater“.

Gastspiele gibt es von The Royal Squeeze Box (26./27. Nov. in St. Martini), Arne Stephan (29. und 30. Nov., St. Martini), Tim Fischer (10. Dez.), Tom Schilling & The Jazz Kids (11. Dezember) sowie Giovanni Weiss & Django Deluxe (27. Dez.).