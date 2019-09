Wolfsburgs Kunstmuseum zeigt Robin Rhodes Straßenkunst

In seiner Schulzeit im südafrikanischen Moloch Johannesburg, erzählt Robin Rhode im Kunstmuseum Wolfsburg, sei es üblich gewesen, neue Mitschüler in der Toilette zu piesacken. „Wir malten mit Kreide Gitarren, Autos oder Räder an die Wand, und sie mussten so tun, als spielten oder führen sie damit.“...