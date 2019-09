Was Deichkind-Frontmann Porky mit Braunschweig verbindet

Am Wochenende ist das neue Deichkind-Album „Wer sagt denn das?“ erschienen. Am 14. Februar 2020 kommen (von links) Philipp Grütering alias Kryptik Joe, Sebastian Dürre alias Porky und Henning Besser alias La Perla in die Braunschweiger Volkswagen-Halle.

Singles wie „Richtig Gutes Zeug“ und „Keine Party“ waren die knalligen Vorboten des neuen, am Wochenende veröffentlichten Deichkind-Albums „Wer sagt denn das?“. Die Hamburger Elektro-Rapper spiegeln den digital überdrehten Kapitalismus kreativer und treffsicherer als das Gros der deutschen Popszene. Am 14. Februar 2020 kommt das gesellschaftskritische Künstlerkollektiv in die Volkswagen-Halle Braunschweig. Christian Göttner sprach mit Frontmann Sebastian „Porky“ Dürre (42).

Sebastian, alles an euch ist wieder bunt und völlig drüber – nur das Cover von „Wer sagt denn das?“ ist unspektakulär. Wie ein Ankreuz-Zettel, den man früher heimlich in der Schule weitergereicht hat. Warum ist die Gestaltung so reduziert?

Wir wollten den Fokus auf den Inhalt legen. Reduktion aufs Wesentliche. Schwarz-weiß. Wir – die. Das passiert in der Gesellschaft. Außerdem haben wir mit Bombast schon alles abgefrühstückt, was ging.

Euer Video zur Single „Wer sagt denn das?“ ist Breitwand-Videokunst, inklusive riesiger Killerdrohne. Wolltet ihr den komplexen Wahnsinn der Welt in einen 3.31-Minuten-Song gießen? Sind Deichkind ein Schwamm, der alles aufsaugt, was die Welt bewegt?

Du hast die Frage schon selbst beantwortet. Wir sind ein Schwamm, wir sind ein Spiegel, wir sind eine riesige Projektionsfläche, wir beobachten Dinge, wir beschreiben sie. Wir singen nicht über uns, sondern machen Realitätschecks. Trotzdem heben wir nicht den Zeigefinger. Wir sind ein trojanisches Pferd: Die Leute dürfen einfach Spaß haben, und wenn sie dabei ein bisschen was mitnehmen, was sie zum Innehalten und Reflektieren bringt, haben wir unser Ziel erreicht.

Warum seid ihr so viel näher dran an den wichtigen Themen der Gegenwart als viele andere Kollegen im deutschen Pop-Kosmos?

Ich frage mich manchmal, warum die Großen, die wirklich Reichweite haben, ihre Plattform nur dazu benutzen, sich selbst zu vermarkten und abzufeiern. Die siebte Rolex ist wahrscheinlich auch nicht mehr so spektakulär wie die erste. Ich würde mir für die Zukunft wünschen, dass große Influencer etwas Verantwortung übernehmen und ihre Macht nutzen, die Gesellschaft zu verändern – so wie zuletzt Rezo. Das fand ich schon sehr gut. Früher war Musik Revolution, heute schockst du damit keinen mehr. Heute ist es die Reichweite, die verwirkliche Veränderung bewirken kann. Kokain und und Produktwerbung können nicht das Ende sein. Der AfD muss der Nährboden entzogen werden, genauso wie der CDU. Es muss sich was verändern, sonst ist bald Schluss mit Gönnung, liebe Kinder und natürlich auch liebe Fußballer. Aber ey, wer sagt denn das?

Warum seid ihr so viel ehrlicher und kompromissloser als andere?

Weil wir nichts anderes können. Deichkind ist ja auch nicht ehrlich. Deichkind ist eine riesige Theaterinszenierung, in der gesellschaftliche Inhalte benutzt werden, um eine gute Zeit zu haben. Wir gaukeln dir was vor, wir tun so, als wäre alles mit einem Saufabend zu bewältigen. Das ist eine Utopie – eine wunderschöne Utopie.

Wie schwer ist es für euch, neue Ideen und Reize, immer wieder „Richtig gutes Zeug“ zu kreieren?

Der weiße Zettel am Anfang ist immer gleich brutal. Wir schreiben viel ohne Musik, machen Listen und schauen, wo Zeilen entstehen und wo ein Song vielleicht auch eine Eigendynamik entwickelt.

Wie anregend beziehungsweise anstrengend ist es für euch heute, die verrückten Feiervögel zu geben und in Mehrzweckhallen die Massen zu bespaßen?

Nicht anstrengend. Das ist wirklich eine Rolle, die ich gut ausfüllen kann. Ich bin manchmal im Privatleben sehr unsicher, und auf der Bühne spiele ich eine Figur, die Sachen übernimmt, für die ich im Alltags zu schüchtern wäre. Außerdem ist es sehr komfortabel: Auf Tour ich bin mit meinen Freunden auf Klassenfahrt, werde gut verpflegt, und die Leute kommen, weil sie uns mögen, nicht weil sie uns ausbuhen wollen. Außerdem habe ich viel Freizeit zwischendurch.

Lars Eidinger ist in vielen euer Videos zu sehen. Was liebt ihr an ihm? Warum zieht er bei „Richtig gutes Zeug“ blank, steckt sich einen Tintenfisch in den Mund und einen Maiskolben in die Nase?

Wir kannten ihn schon, bevor er so richtig berühmt wurde. Er ist ein wiederkehrender Charakter, ein Eckpfeiler. Wir sonnen uns gerne in seinem Glanz. Er ist in unserem Alter, und es ist einfach eine geniale Idee, einen Schauspieler zu akkreditieren.

Hamburg ist von Braunschweig nur ein paar Kilometer entfernt. Was verbindet ihr mit der Stadt?

Sandberg-Gitarren! Ihr habt in Braunschweig eine weltberühmte Firma. Als junger Mann, als junger Bassist, hat Holger von Sandberg mich immer unterstützt. Leider habe ich dann irgendwann ziemlich viel Schwachsinn von mir gegeben und auch mal ‘ne Rechnung nicht bezahlt. Wir haben uns aus den Augen verloren – verständlich seinerseits. Ich war nicht immer der große Star, sondern auch einfach mal ein besoffener Vollidiot.

Karten für Deichkind in der VW-Halle ab 45 Euro gibt es bei der konzertkasse.de und anderen Vvk-Stellen.