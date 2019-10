Robbie Williams singt Weihnachtsduett mit Helene Fischer

Rund zwei Monate vor Weihnachten hat der britische Superstar Robbie Williams ("Let Me Entertain You") ein neues Doppelalbum mit Weihnachtsliedern angekündigt.

Auf "The Christmas Present", das am 22. November erscheinen soll, singt Williams auch ein Duett mit Deutschlands Schlagerikone Helene Fischer ("Atemlos"). Für die Aufnahme des Eartha-Kitt-Klassikers "Santa Baby" sei Fischer extra nach London geflogen, bestätigte ein Sprecher der Sängerin.

Williams und Fischer kennen sich seit Jahren, allerdings "nur auf Showbiz-Ebene", wie der 45-Jährige gegenüber der Deutschen Presse-Agentur in London betonte. "Sie war einfach immer die nette Lady in Deutschland, die unglaublich talentiert und unglaublich hübsch ist und eine großartige Stimme hat", sagte Williams. "In ihrer Gesellschaft hab ich mich immer wohlgefühlt."

Das Weihnachtsduett mit Fischer sei auch ein Gruß an Deutschland, "einen Ort, der mir sehr am Herzen liegt", sagte das frühere Take-That-Mitglied. "Ich liebe Deutschland. Ich habe dort eine riesige Fangemeinde. Deutschland war immer so gut zu mir."

"The Christmas Present" enthält Coverversionen bekannter Klassiker und neue Weihnachtslieder. Neben Fischer hat Williams dafür mehrere internationale Gaststars zum Duett eingeladen. Mit Rod Stewart singt er "Fairytales", mit Bryan Adams "Christmas (Baby Please Come Home)" und mit Jamie Cullum "Merry Xmas Everybody". Außerdem stand er für "It's A Wonderful Life" mit seinem Vater Peter Conway im Studio.

Kurios: Auch der frühere britische Boxweltmeister Tyson Fury, der 2015 Wladimir Klitschko besiegt hatte, gibt ein Weihnachtsduett mit Williams zum Besten. "Irgendwo in irgendeinem Universum macht das absolut Sinn", scherzte Williams.