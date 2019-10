VW-Auszubildende erfüllen Sara Frenkels Hoffnung

„Wenn ich in Lublin geblieben wäre“, sagte die alte Dame, „dann wäre ich zu einem Häufchen Asche geworden.“ Wir trafen Sara Frenkel, als sie sich Anfang diesen Jahres im VW-Werk mit Auszubilden über ihre ungeheuerlichen Erlebnisse, ihre schrecklichen Erinnerungen als polnische Jüdin im Dritten Reich erzählte. Doch die Lebensenergie schien ungebrochen. Sie beschwor ihre jungen Zuhörer: „Genießt das Leben! Es kann morgen schon vorbei sein!“

Die Geschichte der Sara Frenkel ist atemberaubend. Als polnische Jüdin ging sie auf der stets von Versteck zu Versteck hastenden Flucht vor den Nazi-Mördern „mit dem Tod im Nacken“ in ihrem Heimatland im Jahr 1943 ausgerechnet ­ – nach Deutschland. Denn sie und ihre Schwester besaßen gefälschte Papiere, die sie als deutsche Krankenschwestern auswiesen. Sie meldeten sich in Deutschland zum Arbeitseinsatz, kamen mithilfe eines polnischen Priesters nach Wolfsburg, in das damals zu Volkswagen gehörende Krankenhaus. Dort arbeiteten sie in steter Angst vor der Enttarnung.

Den Auszubildenden erzählte Sara Frenkel im VW-Werk, was ihr damals am meisten zugesetzt habe und bis heute ihr Gemüt belaste: das Leid der Kinder der Zwangsarbeiterinnen, die ihren Müttern aus rassistischen Gründen entrissen wurden, unterernährt und verwahrlost. „Sie wurden geboren und sind gleich gestorben. Sie kannten keine Mutterliebe, keine Großmutterliebe. Niemand hat sie in den Arm genommen.“

In der Publikation „Überleben in Angst“ der Schriftenreihe der Historischen Kommission von Volkswagen berichtet Sara Frenkel. wie sie sich bemühte, das Schicksal der Kinder erträglicher zu machen, ihnen zum Überleben zu verhelfen. Meist vergeblich. Ein Mädchen, Sophie, habe sie sogar an Tochters statt annehmen wollen. Doch auch Sophie starb. Den VW-Auszubildenden vermittelte die noch heute tatkräftige Frau, dass sie in einer Welt, die trotz allem immer noch voller Krieg, Mord, Hunger und Kindergräber sei, dennoch Hoffnung habe – „auf euch, die Jugend“.

Die Stadt Wolfsburg hatte im Juni 2010 ein Zwangsarbeiter-Denkmal enthüllt und den Platz in der Innenstadt nach Sara Frenkel benannt. 2012 wurde zudem eine Straße in der Nordstadt nach jenem von Sara so geliebten Zwangsarbeiterkind benannt: Sofia-Gladica-Weg.

Die jungen Menschen bei VW wollen die Hoffnung der 96-jährigen Frau, die als einzige ihrer Familie die Verfolgung und Zwangsarbeit überlebte, nach dem Krieg in Braunschweig lebte, später in Israel, heute im belgischen Antwerpen, nicht enttäuschen. Deshalb haben sie den Sara-Frenkel-Preis für Respekt, Toleranz und Zivilcourage ins Leben gerufen. Am 8. November soll er erstmals verliehen werden.

In der Ausschreibung heißt es: „Die Jugend- und Auszubildendenvertretung und die Berufsausbildung von Volkswagen sprechen mit dem Wettbewerb junge Bürgerinnen und Bürger in Schulen, Gruppen und Vereinen in Wolfsburg und Umgebung an. Ausgezeichnet werden Initiativen und Ideen, die Respekt und Toleranz in der Gesellschaft stärken und Zivilcourage gegen Gewalt und Rassismus zeigen. Online-Bewerbungen sind noch bis Montag, 28. Oktober, unter www.volkswagen-respekt-toleranz.de möglich.“