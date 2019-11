Braunschweig. Die große ostdeutsche Schauspielerin lässt ihr Leben in einem berührenden Monolog Revue passieren: „Jutta Wachowiak erzählt Jurassic Park“.

Jutta Wachowiak erzählt in Braunschweig vom Leben in der DDR

Am Ende hat man eine großartige Schauspielerin erlebt. Alte Schule, fesselndes Handwerk. Das wird besonders greifbar an den klassischen Stellen. Etwa wenn sie den Freiheitsmonolog von Schillers „Maria Stuart“ zitiert oder Goethes „Iphigenie“ oder auch Brecht. Nicht pathetisch deklamiert, nicht „Tatort“-mäßig vernuschelt, sondern von einer dringlichen Schlichtheit, die uns sagt: Solche Verse können Lebensmittel sein. Konnten. Damals. In der DDR.

Auch in den anderen Passagen ihres Solos „Jutta Wachowiak spielt Jurassic Park“ gibt sich die große Dame des Berliner Theaters nicht selbstgerecht auftrumpfend, nicht wehleidig motzend. Sondern eher: verloren. Mit leisem Stolz und Trotz, mit einem unterschwellig brodelnden, nur manchmal durchbrechenden Zorn, der durchtränkt ist von einem mal bitteren, mal schnoddrigen Vanitas- Gefühl: Ist ja doch alles vorbei.

Persönlich und zugleich kunstvoll temperiert, reflektiert sie ihr Leben in der DDR, ihre Anfänge als Schauspielerin, ihr Dableiben und die Zweifel daran (was ihr später als Anpassung ausgelegt worden sei). Erzählt vom Aufbegehren gegen Staatsmacht und Stasi mit deren „Angst vor offenen Augen“. Von ihrer Illusion, die DDR könnte reformierbar sein. Von ihrer Fremdheit und dem schmerzlich empfundenen Sinnverlust in der westlichen Welt des Überflusses. Und natürlich auch: von ihrem Aufenthalt in Braunschweig, als vor 30 Jahren die Mauer fiel.

Tolle Schauspielerin also. Aber was noch? Es ist kein großes Stück. Die titelgebende Rahmenfiktion vom Dinosaurier-Park, in welchen die Frau als einzige Wärterin und Putzfrau übriggeblieben ist, erscheint anfangs symbolisch überfrachtet, dann aber immer weniger erhellend. Er geht ums Ausbrechen und Aussterben und um jene kleine Öffnung durch welche die „freie, die himmlische Luft“ dringt, nach der Maria Stuart sich sehnt.

Auch gibt es hier keine umwerfenden Neuigkeiten über das Leben in der DDR. Wachowiak ist nicht für die unpolitische Verklärung der Nischen-Idyllik zu haben und auch nicht für den Gestus der großen politischen Anklage. Sie steht für nichts – außer für sich selbst. Das Stück ist eine einzige Selbstbehauptung. Also eine Behauptung, dass ihr Leben überhaupt stattgefunden hat. Dass es eigensinnig war. Erfüllt. Lebenswert. Freude. Fehler. Gegen wohlfeile Beurteilung, Verurteilung, Bewertung, Entwertung eines DDR-Lebens von außen, vom Westen gar. Es ist radikal unideologisch.

Gegen Ende bilanziert Jutta Wachowiak das Ende ihres Staates mit dem Schlüsselsatz: „Ich konnte jetzt überall hin, nur nicht mehr nach Hause.“ Um es mit der Soziologin Cornelia Koppetsch zu sagen: „Alles, was dieses Land ausgemacht hat, gibt es nicht mehr.“

Keine Heimat mehr, nirgends. Alles, was war, entwertet, entsorgt. Was das bedeutet, auch nach 30 Jahren noch, ist ansatzweise zu ahnen in diesem unprätentiösen, glaubhaften Monolog.