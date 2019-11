Manfred Casper schreibt über seine Leidenszeit in der DDR

Fraglos sind die Erinnerungen des ehemaligen Braunschweiger Arbeitgeber-Vertreters Manfred Casper an sein frühes Aufbegehren in der DDR, seine Unangepasstheit, seinen gescheiterten Fluchtversuch und das Elend der Haft respektgebietend. Zweifellos ist es wichtig, wenn Zeitzeugen sich an erlittenes...