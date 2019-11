Braunschweigs Ehrendirigent probt das Verdi-Requiem

Man muss in Braunschweig schon Stammkunde sein, um nach der Abendprobe um 22.30 Uhr noch was zu essen zu bekommen. Bei gebackener Aubergine erzählt Stefan Soltesz von der aufrüttelnden Schönheit der „Messa da Requiem“ von Giuseppe Verdi, die er am Sonntag (11 Uhr) und Montag (20 Uhr) mit dem...